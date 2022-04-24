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KYMCO 響應 世界地球日將展開 Ionex 環保「袋」著走活動

▲ KYMCO 響應 世界地球日將展開 Ionex 環保「袋」著走活動
▲ KYMCO 響應 世界地球日將展開 Ionex 環保「袋」著走活動

2GameSome - 有車賞

2022-04-24 18:55:00

KYMCO 長期關心這片土地上的永續發展，除了積極佈局 Ionex 3.0 能源網路與電動載具，更善盡企業社會責任，倡議環保永續理念。KYMCO 在世界地球日這天，再次呼籲社會關注生長的這片土地、你我共同擁有的地球環境，正式預告五月母親節前夕將展開年度公益活動，並邀請到知名台灣導演林正盛拍攝主題影片，共同為這片土地盡份心力。

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自 2019 年林務局保安林生態保護，到 2021 年贊助首部成人自閉症紀錄片【地球迷航】，清楚展現 KYMCO 取之於社會、用之於社會的理念，更期望善盡企業社會責任呼籲民眾一起關心環保永續議題。此次再度延續與「多寶藝術學堂」的合作前緣，特別與臺灣多寶格藝術發展協會聯名發行「無敵海洋總動員」環保帆布袋，由協會學員怡初所設計的環保袋，靈感正是源自我們擁有豐富生物、魚類的自然海洋，以童趣直接的設計語言，期望喚醒人們對於海洋生態的保育。

我們的地球只有一個，減碳行動就從你我開始！KYMCO Ionex 在世界地球日的這一天，號召全台消費者一同響應環保「袋」言人綠色行動，即日起至 4 月 27 日止，只要在 KYMCO Ionex 官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/IonexTaiwan) 貼文下方留言代表環保的「綠色」emoji 表情符號，就有機會抽中 Ionex 與臺灣多寶格藝術發展協會聯名發行的「無敵海洋總動員」環保帆布袋，讓我們一起成為 Ionex 的環保「袋」言人！更多活動消息將 Ionex 粉絲專頁公佈，歡迎加入官方 FB，隨時關注活動最新動態。

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