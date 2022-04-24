▲ KYMCO 響應 世界地球日將展開 Ionex 環保「袋」著走活動

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自 2019 年林務局保安林生態保護，到 2021 年贊助首部成人自閉症紀錄片【地球迷航】，清楚展現 KYMCO 取之於社會、用之於社會的理念，更期望善盡企業社會責任呼籲民眾一起關心環保永續議題。此次再度延續與「多寶藝術學堂」的合作前緣，特別與臺灣多寶格藝術發展協會聯名發行「無敵海洋總動員」環保帆布袋，由協會學員怡初所設計的環保袋，靈感正是源自我們擁有豐富生物、魚類的自然海洋，以童趣直接的設計語言，期望喚醒人們對於海洋生態的保育。
我們的地球只有一個，減碳行動就從你我開始！KYMCO Ionex 在世界地球日的這一天，號召全台消費者一同響應環保「袋」言人綠色行動，即日起至 4 月 27 日止，只要在 KYMCO Ionex 官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/IonexTaiwan) 貼文下方留言代表環保的「綠色」emoji 表情符號，就有機會抽中 Ionex 與臺灣多寶格藝術發展協會聯名發行的「無敵海洋總動員」環保帆布袋，讓我們一起成為 Ionex 的環保「袋」言人！更多活動消息將 Ionex 粉絲專頁公佈，歡迎加入官方 FB，隨時關注活動最新動態。