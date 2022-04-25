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Heritage Customs限量訂製五台敞篷Defender 90，開放預購！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-25 02:25:20

Land Rover自推出現行Defender後，引發全球熱銷，但對許多熱愛戶外冒險的人來說，總覺得Defender少了敞篷版本有些可惜，不過現在有個機會可以擁有敞篷Defender，但僅限量五台。

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為滿足部分消費者渴望敞篷Defender，荷蘭車體訂製廠Heritage Customs將基於Defender 90打造敞篷車型，將提供Côte d'Azur、Solihull Sand 和 Kokkini Paralia三種版本組合，其中Solihull Sand Valiance走的是英國鄉村風格，採經典淺綠色車色，搭配灰色保桿與米色軟篷，以及配置一套 20 英寸的白色“Space Cowboy”輪圈，車內則會配上銅色飾板、 Spinneybeck編織紋路皮革，以及經典款座椅與方向盤。

Solihull Sand版本。
Solihull Sand版本。
Kokkini Paralia版本。
Kokkini Paralia版本。
Kokkini Paralia版本設計概念則是來自希臘聖托里尼島西南海岸Akrotiri遺跡旁紅海灘，所以採用訂製的啞光紅車色，搭配黑色前後保桿、22吋音速樣式輪圈，車內則是配置運動化座椅與方向盤，搭配金屬錫飾板，A柱與引擎蓋也採黑色塗裝配上槍色軟篷。

Côte d'Azur版本。
Côte d'Azur版本。
Côte d'Azur版本靈感則是來自法國蔚藍海岸，採金屬藍塗裝，搭配黑色保桿，胎圈組則是22吋五輻黑白雙彩輪圈搭配白邊胎，車內則是採淺棕色配色搭配金屬銅色飾板與運動化座椅，車側前葉子鈑也有金屬銅色散熱孔飾板點綴，軟篷則是銅棕色設計。

其實 Heritage Customs在2021年底就提出了這個構想，並將其命名為Valiance Convertible，直到如今才正式開放預購，基本升級費用為84,700 歐元，若再購車價加上的價格，預估總花費會達138,500 歐元以上，當然你也可以選擇Defender V8作為升級基礎，只是最終所需金額就可能會將近20萬歐元；不過Heritage Customs僅將限量提供五輛Valiance Convertible的訂製額度，若順利接到訂但，預計會在2022年下半年開始動工改造。

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