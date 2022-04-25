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特企／關於我轉生變成史萊姆這檔事　「魔王龍祭」登場！

▲關於我轉生變成史萊姆這檔事半周年主視覺圖片。（圖／品牌提供）
▲關於我轉生變成史萊姆這檔事半周年主視覺圖片。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-25 16:36:52

萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布，專為App Store/Google Play平台開發的全新智慧型手機遊戲《關於我轉生變成史萊姆這檔事　魔王與龍的建國譚》（以下簡稱「魔王與龍的建國譚」）已屆發行半週年，將推出「魔王龍祭」歡慶活動。

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魔王與龍的建國譚為慶祝遊戲發行半週年　將推出「魔王龍祭」！

除此之外，為感謝大家這半年來的支持，還會推出各項登入獎勵與挑戰報酬，最多將可進行55次招募的豪華活動即將登場！活動期間：預計至2022/05/31（二）5:59(UTC)為止！

魔王龍祭登入獎勵第1彈登場！

半週年紀念活動將推出「魔王龍祭登入獎勵第1彈」，於活動期間內登入遊戲，最多可獲得1000個以上魔晶石，總計登入達30天，還可獲得保證★5戰鬥角色招募券！

魔王龍祭Part.1招募！

覆面勇者與身著特殊服裝的蜜莉姆、維爾德拉堂堂登場！
〔刻之旅〕覆面勇者與穿著特殊服裝的〔龍拳極霸〕蜜莉姆、〔霸道龍嘯〕維爾德拉‧坦派斯特將在「魔王龍祭Part.1招募」中威風登場！出現★5的機率也由4%提升到5%！

魔王龍祭1天1次保證★4以上免費招募登場！

為紀念魔王龍祭登場，遊戲內將推出1天1次保證★4以上免費招募！已加入常駐招募裡的〔原初之黑〕迪亞布羅、〔暗黑皇帝〕金‧克林姆茲也將出現在此招募陣容中！千萬別忘記每天登入遊戲進行免費招募，挑戰自己的手氣！

活動期間：預計至2022/05/09（一）18:59(UTC)為止

劇情活動「龍之三戰比試～RYUZIN～」現已登場！

遊戲內目前已推出劇情活動「龍之三戰比試～RYUZIN～」，被聖典影響的維爾德拉將和蜜莉姆以拳擊、劍道、柔道進行三場比試！？在紀念登入獎勵中，還可得到〔天空女王〕芙蕾成為夥伴！

活動期間：預計至2022/05/31（二）5:59(UTC)為止

全新動畫宣傳影片：

Apple Store下載：https://apps.apple.com/app/id1577316192?mt=8

Google Play下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.tensuramrkww

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