特企／關於我轉生變成史萊姆這檔事　「魔王龍祭」登場！

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除此之外，為感謝大家這半年來的支持，還會推出各項登入獎勵與挑戰報酬，最多將可進行55次招募的豪華活動即將登場！活動期間：預計至2022/05/31（二）5:59(UTC)為止！
魔王龍祭登入獎勵第1彈登場！
半週年紀念活動將推出「魔王龍祭登入獎勵第1彈」，於活動期間內登入遊戲，最多可獲得1000個以上魔晶石，總計登入達30天，還可獲得保證★5戰鬥角色招募券！
魔王龍祭Part.1招募！
覆面勇者與身著特殊服裝的蜜莉姆、維爾德拉堂堂登場！
〔刻之旅〕覆面勇者與穿著特殊服裝的〔龍拳極霸〕蜜莉姆、〔霸道龍嘯〕維爾德拉‧坦派斯特將在「魔王龍祭Part.1招募」中威風登場！出現★5的機率也由4%提升到5%！
魔王龍祭1天1次保證★4以上免費招募登場！
為紀念魔王龍祭登場，遊戲內將推出1天1次保證★4以上免費招募！已加入常駐招募裡的〔原初之黑〕迪亞布羅、〔暗黑皇帝〕金‧克林姆茲也將出現在此招募陣容中！千萬別忘記每天登入遊戲進行免費招募，挑戰自己的手氣！
活動期間：預計至2022/05/09（一）18:59(UTC)為止
劇情活動「龍之三戰比試～RYUZIN～」現已登場！
遊戲內目前已推出劇情活動「龍之三戰比試～RYUZIN～」，被聖典影響的維爾德拉將和蜜莉姆以拳擊、劍道、柔道進行三場比試！？在紀念登入獎勵中，還可得到〔天空女王〕芙蕾成為夥伴！
活動期間：預計至2022/05/31（二）5:59(UTC)為止
全新動畫宣傳影片：
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