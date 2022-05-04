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金鐘影帝溫昇豪斜槓當廚師？靠「它」一招將營養包起來

▲看似全能演員的溫昇豪，近來竟捲起袖子走進廚房做起營養黑食力主廚！（圖／品牌提供）
▲看似全能演員的溫昇豪，近來竟捲起袖子走進廚房做起營養黑食力主廚！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-05-04 11:00:00

在熱夯台劇《華燈初上》、《茶金》都有尬一角的金獎演員溫昇豪，不管是飾演主角還是配角，都能讓該劇角色活靈活現，烙印在觀眾腦海中，他除了演技吸睛，3月底的台北時裝週2022秋冬永續機能時尚開幕秀，完美呈現十足未來感的裝扮。沒想到看似全能的溫昇豪，他近來竟捲起袖子，走進廚房做起營養黑食力主廚，推廣元本山海苔多種營養、百搭入餐。

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生活中的柴米油鹽、蔬果生鮮等五顏六色各類食材，除了大眾最熟知的綠色食物營養價值高，還有一色「黑色」其實更含有多種人體必需的元素，像是來自大海的蔬菜「海苔」，顏色近似黑色，不只是許多人飯前飯後的點心，擁有膳食纖維、蛋白質、鈣等多種營養元素，相當適合佐餐，不管是包飯、包菜，甚至將孩子挑食的原態食品輕鬆DIY各類飯糰料理，同時兼顧美味與營養，一餐雙享。

▲鐘影帝溫昇豪對於「怎麼吃，才營養」也是略懂略懂，他提倡透過元本山海苔，將不同顏色營養的食物加起來攝取多種營養。（圖／品牌提供）
▲鐘影帝溫昇豪對於「怎麼吃，才營養」也是略懂略懂，他提倡透過元本山海苔，將不同顏色營養的食物加起來攝取多種營養。（圖／品牌提供）
元本山海苔唰嘴，運用廣，是近來許多媽媽的最佳佐餐好幫手，就連金鐘影帝溫昇豪對於「怎麼吃，才營養」也是略懂略懂，他也提倡透過元本山海苔，將不同顏色營養的食物加起來，一片就能吃到鈣、鐵、膳食纖維，透過營養黑食力，讓一家人都能將整桌飯菜掃光光。

▲「元本山朝鮮海苔」採用韓國海域的高級海苔原料，以麻油加上鹽調味，並帶有燒烤的香氣。（圖／NOWnews攝）
▲「元本山朝鮮海苔」採用韓國海域的高級海苔原料，以麻油加上鹽調味，並帶有燒烤的香氣。（圖／NOWnews攝）
▲平時苦惱於每日菜單的媽媽們，輕鬆一夾一包，就能做成一家大小喜歡的創意拳頭飯。（圖／NOWnews攝）
▲平時苦惱於每日菜單的媽媽們，輕鬆一夾一包，就能做成一家大小喜歡的創意拳頭飯。（圖／NOWnews攝）
其中「元本山朝鮮海苔」採用韓國海域的高級海苔原料，以麻油加上鹽調味，並帶有燒烤的香氣，正宗韓式風味，口感清脆、細緻。就是這樣的好味道，

一片元本山海苔，就連金鐘影帝溫昇豪也能完美斜槓飯桌男神，不管怎麼搭配，都能抓住孩子們的味蕾。平時苦惱於每日菜單的媽媽們，也能任意加入白飯、松阪豬、蛋、洋蔥、青菜，輕鬆一夾一包，就能做成一家大小喜歡的創意拳頭飯。另外，想更有生活儀式感，還能準備好酪梨、黃瓜和胡蘿蔔絲，再抹上少量白味噌，做成可口的海苔蔬果捲，為緊接而來的春夏備好輕食提案。

▲元本山海苔融入童趣元素，還有讓許多親子讚不絕口的的「元本山DIY三角飯糰海苔」。（圖／NOWnews攝）
▲元本山海苔融入童趣元素，還有讓許多親子讚不絕口的的「元本山DIY三角飯糰海苔」。（圖／NOWnews攝）
海苔的佐餐吃法，可不只從薄薄的一片開始，元本山海苔還融入童趣元素，讓許多親子讚不絕口的的「元本山DIY三角飯糰海苔」，內附三角模具、海苔包裝紙等道具，只要備好白飯和簡單的配菜，親子間透過互動操作，輕鬆就能壓出完美三角飯糰，再搭配自己喜歡的配料，除了客製化一家大小喜愛的口味，也能加入孩子們挑食的食材。如果想要幫孩子們準備野餐餐點，飯糰特殊包裝可防止海苔受潮，就算外出食用也能保有酥脆口感。

▲元本山系列海苔，不僅可以當點心、又能當飯桌控球員，讓生活處處充滿驚喜。（圖／NOWnews攝）
▲元本山系列海苔，不僅可以當點心、又能當飯桌控球員，讓生活處處充滿驚喜。（圖／NOWnews攝）
▲只要在6月30日前，購買元本山任一商品，就可以在元本山官方LINE登錄發票抽獎！（圖／NOWnews攝）
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元本山系列海苔，不僅可以當點心、又能當飯桌控球員，讓生活處處充滿驚喜，近來元本山更釋出好消息，只要在6月30日前，購買元本山任一商品，就可以在元本山官方 LINE 登錄發票，有機會獲得抽「象印質感家電系列」、「Le Creuset美型廚具」、「理想大地愜意假期」等萬元大獎，將健康理想生活，一次完美收編。



元本山「禮享黑食力」：https://www.lianhwa.com.tw/cc-34109

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