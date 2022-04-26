▲ 升級 12.3 吋數位儀表！Ford 22.5 年式 Focus 新台幣 94.8 萬登場

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Focus 及 Focus Active 推 22.5 年式
Focus 全車系自 2019 年在台上市至今，總銷量已突破 4 萬多台，Focus Active 也同步搶佔中型跨界休旅車市場，受消費者青睞。全新 22.5 年式 Focus ST-Line Lommel X 四門／五門與 Focus Active EcoBoost®182 任性版，標配 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板。不僅是同級唯一全螢幕設計，1920 x 720 像素高解析度畫質提供清晰車輛資訊判讀介面，而儀錶板也針對不同行車模式內建專屬動畫。
限時升級配件 E-Mirror 電子式智慧後視鏡
自 22.5 年式 Focus ST-Line Lommel X 四門／五門與 Focus Active EcoBoost®182 任性版推出起，限時升級配件 E-Mirror 電子式智慧後視鏡（價值 19,800 元）。E-Mirror 電子式智慧後視鏡透過搭載 SONY Starvis IMX290 超高感光鏡頭模組，將車輛後方動態影像以高解析度形式傳輸至車內的電子式智慧後視鏡顯示螢幕上，同時提供無光夜視功能。水平與垂直可視角度範圍，相較傳統光學鏡大幅提升，可改善傳統光學後視鏡易受外在條件影響，而出現影像遮擋的情況。駕駛者亦可依使用需求關閉螢幕，切回傳統反射鏡。此外，E-Mirror 電子式智慧後視鏡更內建行車紀錄器功能，透過前、後各 1080p 高清像素解析、F1.6 大光圈的高畫質鏡頭，隨時記錄行駛影像、聲音與車況資料。
22.5 年式 Ford Focus／Focus Active 正式售價
四門 ST-Line Lommel X
五門 ST-Line Lommel X
Active EcoBoost®182 任性版
正式售價
$ 94.8萬
正式售價
$ 94.8萬
正式售價
$ 91.8萬