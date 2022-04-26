COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

升級 12.3 吋數位儀表！Ford 22.5 年式 Focus 新台幣 94.8 萬登場

▲ 升級 12.3 吋數位儀表！Ford 22.5 年式 Focus 新台幣 94.8 萬登場
▲ 升級 12.3 吋數位儀表！Ford 22.5 年式 Focus 新台幣 94.8 萬登場

2GameSome - 有車賞

2022-04-26 17:25:01

福特六和汽車今日（4/26）發表 22.5 年式 Focus ST-Line Lommel X 四門／五門與 Focus Active EcoBoost®182 任性版，同步升級與 Focus ST 同級 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板（價值 3 萬元）。此外，自上市起至 5 月 31 日止完成領牌，限時升級配件 E-Mirror 電子式智慧後視鏡（價值 19,800 元）。Focus ST-Line Lommel X 四門／五門售價為 94.8 萬；Focus Active EcoBoost®182 任性版售價 91.8 萬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford Focus 22.5年式正式上市，圖為福特六和營銷服務處副總經理蘇嘉明（右）及品牌經理邱盈星（左）。
Ford Focus 22.5年式正式上市，圖為福特六和營銷服務處副總經理蘇嘉明（右）及品牌經理邱盈星（左）。
Focus  Focus Active 推 22.5 年式

Focus 全車系自 2019 年在台上市至今，總銷量已突破 4 萬多台，Focus Active 也同步搶佔中型跨界休旅車市場，受消費者青睞。全新 22.5 年式 Focus ST-Line Lommel 四門／五門與 Focus Active EcoBoost®182 任性版，標配 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板。不僅是同級唯一全螢幕設計，1920 x 720 像素高解析度畫質提供清晰車輛資訊判讀介面，而儀錶板也針對不同行車模式內建專屬動畫。

限時升級配件 E-Mirror 電子式智慧後視鏡

自 22.5 年式 Focus ST-Line Lommel X 四門／五門與 Focus Active EcoBoost®182 任性版推出起，限時升級配件 E-Mirror 電子式智慧後視鏡（價值 19,800 元）E-Mirror 電子式智慧後視鏡透過搭載 SONY Starvis IMX290 超高感光鏡頭模組，將車輛後方動態影像以高解析度形式傳輸至車內的電子式智慧後視鏡顯示螢幕上，同時提供無光夜視功能。水平與垂直可視角度範圍，相較傳統光學鏡大幅提升，可改善傳統光學後視鏡易受外在條件影響，而出現影像遮擋的情況。駕駛者亦可依使用需求關閉螢幕，切回傳統反射鏡。此外，E-Mirror 電子式智慧後視鏡更內建行車紀錄器功能，透過前、後各 1080p 高清像素解析、F1.6 大光圈的高畫質鏡頭，隨時記錄行駛影像、聲音與車況資料。

22.5 年式 Ford FocusFocus Active 正式售價

四門 ST-Line Lommel X

五門 ST-Line Lommel X

Active EcoBoost®182 任性版

正式售價

$ 94.8萬

正式售價

$ 94.8萬

正式售價

$ 91.8萬

SV Racing車隊結合區塊鏈支持賽車運動，開啟產業新篇章

Aston Martin公布Racing.Green.計畫，2030年全面邁入電動化

怎可能不受歡迎？VW Golf R Variant 擁有保證熱賣的「樂趣＋實用＝熱賣」勝利方程式！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.38%49.62%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀