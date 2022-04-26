Ford Focus 22.5年式 ST-Line Lommel X / Active價格小漲，配備新增全彩液晶儀表+E-Mirror電子後視鏡

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暢銷人氣王New Ford Focus及 Focus Active推22.5年式 戰力再升級
同級最強德系中型車New Ford Focus與德系中型跨界休旅New Ford Focus Active上市至今，憑藉著優異的駕馭樂趣與強勢產品力，領先的動能科技以及符合Level 2自動駕駛等級的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統等優勢，在市場上獲得熱烈迴響，屢創銷售佳績，使得Focus全車系自2019年在台上市至今，總銷量已突破4萬多台，穩居中型房車銷售第二。除了五門車型蟬聯中型掀背車銷售冠軍，Focus Active更成功搶佔中型跨界休旅車市場，深受消費者青睞。
全新22.5年式New Ford Focus ST-Line Lommel X四門／五門與New Ford Focus Active EcoBoost®182任性版，持續導入與歐洲同軌先進配備，領先百萬內級距市場同級對手，標配12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板。不僅是同級唯一全螢幕設計，1920 x 720像素高解析度畫質更提供駕駛清晰簡潔的車輛資訊判讀介面，而儀錶板也針對不同行車模式內建專屬動畫，帶來時而優雅巡航，時而熱血奮進的駕駛體驗。
持續領先同級的先進科技與安全配備
在鮮明的歐系運動外觀風格下，高規格的安全防護表現，是Ford向來引以為傲的產品優勢之一。22.5年式New Ford Focus ST-Line Lommel X四門／五門與New Focus Active EcoBoost®182任性版，具備領先同級的先進車用科技與安全配備，全面搭載符合Level 2等級[1]的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，包含領先同級車款導入之iACC智慧型定速巡航調節系統，以及在0-200km/h內可作動的ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）及TSR道路標誌識別輔助系統等完善科技，讓駕駛乘客都能夠享受到最全面的智慧安全科技體驗。此外，與歐洲同軌，內建AFS頭燈主動式轉向照明輔助、動態多光型照明、自動水平調整、轉向輔助照明、Glare Free智慧型防眩光遠光燈、序列式方向燈等功能在內的Dynamic LED智能動態照明系統，更是受到車主一致好評。
在座艙內的先進科技與數位整合娛樂系統部份，標配SYNC®3娛樂通訊整合系統（內建中文聲控系統），可結合Apple CarPlay™及Android Auto[1]智慧手機連結，並採用8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕。而HUD智慧型抬頭顯示器及丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響系統等領先同級的數位質感與品味享樂的配置，在在展現Focus車系的強勢產品力。
成熟動能技術加持 引領鮮明運動風格與駕馭樂趣
22.5年式New Ford Focus ST-Line Lommel X四門／五門與Focus Active EcoBoost®182任性版，延續Ford引以為傲的EcoBoost®引擎技術，皆採用1.5L EcoBoost®直列三缸渦輪汽油引擎，最大182ps、24.5kg-m的豐沛動能，可透過SelectShift™八速手自排變速箱綿密的檔位銜接，帶來毫不拖泥帶水的線性輸出。
受惠C2平台加持，帶來高剛性車體與輕量化底盤的優勢，New Ford Focus ST-Line Lommel X四門／五門車身高度降低10mm，搭配18吋德製ST Edition旋壓輕量性能鋁圈結合Michelin Pilot Sport 4高性能跑胎，帶來宛如Focus ST的優異車身穩定性與精準轉向；New Ford Focus Active EcoBoost®182任性版則延續車系操控本質的同時，帶來高度乘坐舒適性（前懸提高40mm／後懸提高44mm／離地高度163mm），搭配後獨立式懸吊系統，展現從容穿梭都會與郊區的輕越野實力，並提供標準／節能（省油）／運動／防滑／簡陋（非鋪裝）路面等多達5種的多元地形動態行車模式，讓駕駛享有操控自如卻又多元型態的運動化駕馭樂趣。
限時升級配件E-Mirror電子式智慧後視鏡
福特六和汽車為回饋廣大消費者，自22.5年式New Ford Focus ST-Line Lommel X四門／五門與New Ford Focus Active EcoBoost®182任性版推出起，更限時升級配件E-Mirror電子式智慧後視鏡（價值19,800元）。E-Mirror電子式智慧後視鏡透過搭載 SONY Starvis IMX290 超高感光鏡頭模組，將車輛後方動態影像以高解析度形式傳輸至車內的電子式智慧後視鏡顯示螢幕上，同時提供同級少見之無光夜視功能，充分滿足於各種駕駛情境中的清晰視野。水平與垂直可視角度範圍，相較傳統光學鏡大幅提升，可改善傳統光學後視鏡易受外在條件影響，而出現影像遮擋的情況。駕駛者亦可依使用需求關閉螢幕，切回傳統反射鏡，以符合多用途需求。此外，E-Mirror電子式智慧後視鏡更內建行車紀錄器功能，透過前、後各1080p高清像素解析、F1.6大光圈的高畫質鏡頭，隨時記錄行駛影像、聲音與車況資料，有效提升行車安全防護層級。
22.5年式New Ford Focus／Focus Active正式售價
| 四門ST-Line Lommel X
| 五門ST-Line Lommel X
| Active EcoBoost®182任性版
| 正式售價
$ 94.8萬
| 正式售價
$ 94.8萬
| 正式售價
$ 91.8萬
| 舊換新優惠價
$ 89.8萬
| 舊換新優惠價
$ 89.8萬
| 舊換新優惠價
$ 86.8萬