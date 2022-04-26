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95.9萬起，Harley-Davidson 科技賽跑2022 Sportster® S正式抵台！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-26 19:55:20

Harley-Davidson 2022 Sportster® S史上最強科技賽跑於發表後隨即掀起熱烈討論，不負車迷期望，2022年4月26日於台中賽車場進行到港揭車儀式。呼應終極版Sportster® S賽跑風格，Harley-Davidson不僅特別選用賽道作為初次與車迷見面的場景，開啟消費者對哈雷動力的不同想像；亦邀請台灣之光亞洲利曼賽總冠軍陳漢承，與福爾摩沙台新夢想家籃球隊董事長張承中出席，體現終極版Sportster® S為超越而生的非凡氣魄。

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Harley-Davidson亞太區總經理Sajeev Rajasekharan表示：「Sportster®是一款以運動性能主導、風靡世界60餘年的傳奇車款。結合了高階動力技術、優異效能與創新科技，全新一代的Sportster® S將性能推升到嶄新的高度，也為系列車款設下全新的里程碑。我們非常期待看到未來將有越來越多的台灣騎士加入Sportster® S的行列，享受其獨具的駕馭樂趣。」

與Sportster® S同場亮相的還有兩位Sportster® S名人車友──亞洲利曼賽總冠軍陳漢承(右)，與福爾摩沙台新夢想家籃球隊董事長張承中(左)
與Sportster® S同場亮相的還有兩位Sportster® S名人車友──亞洲利曼賽總冠軍陳漢承(右)，與福爾摩沙台新夢想家籃球隊董事長張承中(左)
與Sportster® S同場亮相的還有兩位Sportster® S名人車友──亞洲利曼賽總冠軍陳漢承，與福爾摩沙台新夢想家籃球隊董事長張承中。他們於各自領域中不斷締造傳奇，展現從不自我設限的強悍風格與專業硬實力，與Sportster® S結合智慧賽跑性能與性感肌肉外型的精神一拍即合。伴隨強勁且源源不絕的動力體驗，Sportster® S也以「奔馳的費洛蒙」風格作為Sportster®全新代名詞，成為街道上眾人注目的焦點。

不同於多功能車Pan America 1250 V-Twin引擎，Sportster® S的動力設計專為市區公路而生。搭載1250T V-Twin 水冷式引擎，透過調整氣門、燃燒室造型、凸輪軸、可變汽門正時調整等配置，使Sportster® S在扭力方面表現提升了10% 之多。其於低轉時快速攀升的扭力曲線，和中段時持續保有的靈敏反應與動力輸出，也為起步時所需的強勁加速力道，以及中段的再加速反應提供了最強後盾。

外觀方面，除了狂野飽滿的車型與整體粗獷強悍的視覺感受外，科技的運用也是本車的一大特色。Sportster® S含有圓形全彩液晶儀表，不僅可用來顯示導航，更具備藍芽連線功能。此外，本車也配置了相當豐富的電控系統，包含騎乘模式、動力模式、定速巡航與轉彎ABS等；加上可調式 SHOWA 43mm 倒置式前叉與 SHOWA液壓罐分離式後避震、前後 Brembo 四活塞卡鉗 320mm 碟盤和兩活塞佐 260mm 碟盤等標準配備，這台嶄新的哈雷Sportster® S 扭力充沛，提供了騎士全新的操控騎乘體驗。

Sportster® S配有可調式 SHOWA 43mm 倒置式前叉與 SHOWA液壓罐分離式後避震。
Sportster® S配有可調式 SHOWA 43mm 倒置式前叉與 SHOWA液壓罐分離式後避震。
全新Sportster® S建議售價為95.9萬起，總代理太古鼎翰表示首批抵台數為30輛，目前接單已超過首批抵台數量，在因疫情、俄烏戰爭所造成的零配件短缺下，下波新車抵台時間與數量都尚不得而知，目前僅能持續向原廠爭取，以求在最短時間內供應車輛了。

2022 Harley-Davidson Sportster® S規格表：

RH1250S Sportster® S建議售價 NTD $95.9
車輛規格
　全長

 2270 mm
　全寬

 840 mm
　全高

 1085 mm
　軸距

 1520 mm
　座高

 765 mm
　重量

 228 kg
引擎
　型式

 Revolution® Max 1250T
　使用燃料

 95 無鉛汽油
　汽缸內徑

 105.0 mm
　汽缸行程

 72.3 mm
　汽缸缸數及排列/冷卻系統

 V型雙缸/水冷式
　總排氣量

 1252 c.c.
　壓縮比

 12.01
　最大馬力

 121 / 7500 hp/rpm
　最大扭力

 12.7 / 6000 kg-m/rpm
　點火方式

 電子點火
懸吊裝置及傳動系統
　前懸吊

 倒立式前叉
　後懸吊

 液壓預載可調式
　變速系統

 往復式六檔
輪胎尺寸及煞車
　前輪

 160 / 70R17
　後輪

 180 / 70R16
　前煞

 獨立單碟式 ABS
　後煞

 獨立單碟式 ABS
電子系統
   供油系統

 ESPFI電子燃油噴射系統
   油箱容量

 11.97 L
車燈系統
頭燈

 LED頭燈

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