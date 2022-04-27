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林襄球場意外「走光」！內衣彈出影片瘋傳　本人回應了

▲啦啦隊女神林襄昨（26）日在球場加油時意外走光。（圖／翻攝林襄IG）
▲啦啦隊女神林襄昨（26）日在球場加油時意外走光。（圖／翻攝林襄IG）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 10:28:35

林襄憑著與高雄市議員黃捷的明星臉，加上超暴力的小隻馬身材爆紅，加入桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」後更是人氣水漲超高，今年初出版寫真書《與你襄遇》緊急再版仍供不應求，將趁勝追擊再推出第二本寫真《與你襄愛》，堪稱目前最紅的啦啦隊女神。不過昨（26）日林襄到球場觀戰加油時，因為太嗨意外被拍到「走光」畫面，引發熱議，對此，本人也親自回應了。

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▲林襄是樂天女孩人氣成員。（圖／林襄臉書）
▲林襄是樂天女孩人氣成員。（圖／林襄臉書）
林襄昨晚與與另兩位前桃猿啦啦隊女孩一起到球場觀戰，三人在觀眾席上手舞足蹈替球員加油，身穿白色超短T的林襄，露出傲人螞蟻腰，之後又因動作太大，高舉雙手時讓底下的運動內衣不小心走光，春光外洩瞬間全被攝影師捕捉，在球賽直播當下就引發網友熱議。

▲林襄在球場上觀戰加油時，穿著超短露肚裝，動作太太不慎讓內衣走光。（圖／擷取自YouTube）
▲林襄在球場上觀戰加油時，穿著超短露肚裝，動作太太不慎讓內衣走光。（圖／擷取自YouTube）
該頻道還將相關片段放上YouTube，並笑稱「我不確定這影片會不會被黃標，但導播肯定是要加雞腿了」。不過林襄本人隨即也在底下留言，「哈囉小編，不好意思我是林襄，也是影片裡的其中一位主角，因為這段影片衣服關係讓我有點小曝光，不希望這個影片被大家繼續流傳，想請問你們能不能協助把影片下架呢？真的非常感謝」。

現在影片已經被下架無法觀看，讓這球場上的意外插曲劃下句點。不過也再次印證了林襄的魔鬼身材以及超高人氣，即便在觀眾席上，舉手投足仍是全場「嬌點」。（編輯：倪浩軒）

▲林襄2月底曝光過的同系列照片。（圖／林襄IG）
▲林襄擁有超高人氣。（圖／林襄IG）

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