名家論壇》吳崑玉／各位長官政策口號出檯前做過演習嗎？

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這種混亂的危機情境卻正是台灣政府官員最害怕的痛點。咱們這個政府，官員們思考事情總要「周延」，卻很抗拒「實驗」。長官要的是面子上萬民讚頌，至少不要被罵被嫌，而不是裡子骨能解決問題，至少穩住局面。但面對未知情境，戰爭之霧，需要的正是不斷摸索、模擬、與實驗，那是一套與現行官僚系統思維與法令制度完全不合的「方法論」。如同管理上的「蜜蜂理論」，「周延」講的是「每分錢都用在刀口上」，是那85%在花田採蜜工蜂們幹的事。但現在那塊花田已經採不動了，需要的是有15%的蜜蜂出去尋找新的花田，但沒有一個長官，沒有一個單位，在過去兩年中，認真而及時進行假設-搜索-實驗-尋求其他解方-預置所需資源這類事，於是又一次的手忙腳亂，幹聲連連。
之前就寫過，蔡政府最大的問題是「管理」，而不是政治。但許多英系政治幹部們有興趣的是延續政治生命、掌握政治權力、甚至分配撈取利益。所以近日跟爆米花一樣，公視也爆，華視也爆，台電出事，台鐵出事…，不斷連環爆。這些都是管理系統上出的小問題，慢慢累積成了政治上的炸彈；是平日身體上的小病不斷，那天保生大帝休假，就一夕演成多重器官衰竭。這些事跟疫情處理一個樣，而且不光是中央蔡政府所獨有，柯P和猴爺等地方政府也有同樣的毛病:忽視潛在風險，吝於實驗探索，等問題來了再想辦法應付，出了事就只會震怒、究責、拔官，而不是勤做AAR(After Action Review，行動後檢討)，把每次行動都當成一次實驗，累積經驗教訓，把經驗教訓整合進SOP，不斷改進。於是使得每次遇到有點類似的新狀況，都像遇到新戀情一樣激動，重新再走一遍幼幼班初級學習課程。
什麼叫面對未知狀況時的實驗精神？某次黨內選舉，初步計劃是上午投開票，下午開中央委員會。問題是沒有人知道一萬多票開票會開多久？於是我們就拿一百張票來走一遍流程，算出開一張票所需單位時間，再乘以一萬多票，算算最少要開四到五小時，絕對不夠時間接著開委員會議，於是決定分開辦理。
同理，不論中央或地方，在過去幾個月中，如果精確統計過走一遍居家隔離行政流程所需時間，確診、核對居隔者身份、開隔離單、解隔離單、設電子圍籬、解電子圍籬，如果時間太長就設計更快的網路或自動化處理方式。新方法可以找人少的鄉鎮或某個小區域「擇點試辦」，假設全區人口20%同時感染，「演習修正」找出Bug，測試量能極限，系統成熟後再召集相關單位作業人員開講習班「教育推廣」。只要有一個縣市政府或中央部會實驗過這個流程，只要一個，現在就不會有行政作業量能跟不上3+4的問題，或打從頭就不會有3+4這個政策，怎會出現現在這種「院長拍板，市長們叫板」的荒謬窘況？!
很多人罵政府螺絲鬆了，其實罵錯了，這政府根本沒有應對未知狀況的螺絲，應變系統根本是拿膠合板上強力膠再綁兩根鐵絲組合的模型，齒輪一動就解體了。那不是一個人或一個黨的問題，而是多年來的歷史共業。無數學者專家，寧可宿夜匪懈的研究討論，甚至開記者會互嗆互罵，就是沒有人願意下手做個實驗，沒有改進系統或精進流程，罵完人自己也沒有更好的取代方案。於是，我們永遠只有僅供作圖展示的「模型」，而沒有真正能夠運轉的「模式」，到頭來一切只能靠老天眷顧。什麼「超前部署」？「軟式封城」？「新防疫模式」？沒有目標、策略、流程、步驟、指令，沒有具體備好量能，都是個屁。
說到頭，這個政府一天到晚被人罵，根本原因不是對立政黨之間的抹黑攻詰，而是面對疑難雜症時的處理手法與應變能力，連一個中小企業的PM專案經理都不如，人們自然嫌棄政府官員與政治人物們，覺得這些米虫都在糟塌我們的稅金，要改善你們還要罷工抗爭，你們這種作業水平，沒下放勞改算不錯了，憑什麼嗆聲？不論政治人物或政府官員，該重修的是管理學分，不是去拿什麼管理學位。許士軍很多年前就講過，「管理」(Management)應該是一個又一個的「專案」(Project)，而不是一種「學位」(Degree)，但文憑主義的台灣，尤其台灣官場，永遠只重視後者，卻把前者的精神全給消滅了。
有個笑話說，知道為什麼卻不一定行得通，這叫「理論」；知道行得通卻不知道為什麼，這叫「實務」。我們則是「理論與實務兼具」，什麼事都推不動也行不通，而且不知道為什麼？這正是現今台灣的寫照。再這樣下去，不用講笑話，我們的政府與官員，本身就是個笑話，而且天天開記者會搞笑，讓人笑著笑著就哭了。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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