最高10%！銀行CUBE卡加碼回饋　再抽BMW電動車、愛馬仕包

我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰世華銀行發現，有CUBE卡友自去年8月辦卡至今，累計刷卡消費金額已達9千多萬元，拿到逾280萬點小樹點。據了解，這位卡友「玩數位」、「樂饗購」、「趣旅行」這3種權益都有使用，平均每10幾天切換一次，多數時間是停留在「樂饗購」權益，但有電商消費時會切換到「玩數位」，訂飯店住宿時也會切換到「趣旅行」，切換次數雖不多，但「相當懂切」，且集中大額消費，完全演繹「CUBE卡回饋無上限，刷越多賺越多」的真諦。
此外，銀行也發現至於迄今切換權益最頻繁的CUBE卡友，是一位年紀較輕的國泰世華網銀App重度使用者，雖然每筆消費金額較低，但視使用情境在三方案間聰明切換，自核卡後迄今已登入網銀App超過300次、切換超過百次，平均每兩天就切換1次，將優惠使用得淋漓盡致。
根據國泰世華銀行資料庫分析，最頻繁切換權益的CUBE卡友，有7成集中在21歲至40歲的年齡層，這類客群拿到的回饋也最多，是其他年齡層卡友的2.5倍，也顯示年輕客群較能接受新形態卡片以及創新數位金融商品，為高度數位化的客群。也因此，當CUBE卡這種打破傳統的創新信用卡商品出現，年輕客群也較容易上手並善用。
為讓CUBE卡越來越好用，國泰世華銀行第2季更推出「CUBE回饋加碼」，卡友除可從3大主權益任選一種，還能從網銀App的「加碼回饋專區」，領取喜歡的通路加碼優惠，不用搶登錄名額，搭配主權益的3%回饋，總回饋率衝高至10%，且一樣無上限。
不僅如此，還有「消費有禮等你抽」活動，至6月30日止，只要使用國泰世華CUBE卡單筆消費滿千，即享1次抽獎機會，滿2千享2次抽獎機會，以此類推，累積抽獎次數無上限，就是要讓卡友將BMW電動車、愛馬仕精品包、星級飯店住宿券、iPhone 13 Pro與任天堂Nintendo Switch等眾多夢幻逸品統統帶回家，而且為讓卡友快速累積抽獎機會，繳稅、繳費、申辦刷卡樂分期、線上申購基金等，也能同享抽獎機會。
除這些優惠之外，國泰世華存戶CUBE卡回饋也再升級，至9月30日，當月完成3項指定任務，包括持有正卡、台幣存款帳戶(含數位帳戶)及網銀App繳任一筆費用，下月可享指定消費3.5%、｢玩數位」一般消費1%，而且回饋無上限。
想了解更多CUBE卡優惠，請見：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/onlineservice/CreditCard/CreditCardApply/cardgrade-s2.aspx?CardMain=24&CUB_SRC=GOOGLE&CUB_CHL1=BAN&CUB_CHL2=01&MA_TK=DB511&CUB_DT=20220101&utm_source=NOWNEWS&utm_medium=NOWNEWS&utm_content=&utm_campaign=cc_2022q2_cube