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特企／FFBE幻影戰爭X女神異聞錄5　登入免費送UR兵員

▲《女神異聞錄5 皇家版》聯動活動登入免費送UR兵員「QUEEN」。（圖／品牌提供）
▲《女神異聞錄5 皇家版》聯動活動登入免費送UR兵員「QUEEN」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-28 11:59:18

今 (2022/4/28) gumi Inc.對外宣布，由發行商SQUARE ENIX®以及其合作夥伴開發商gumi Inc.聯手推出的超人氣策略RPG手機遊戲《WAR OF THE VISIONS™ FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS®》國際版(以下譯稱《FFBE 幻影戰爭》國際版)，全球下載數突破2,100萬！即日起至5/2活動時間結束止，《女神異聞錄5 皇家版》聯動活動即刻開跑！為慶祝聯動活動展開，粉絲們期盼已久的《女神異聞錄5 皇家版》代表性人物「JOKER」、「QUEEN」與「VIOLET」將化身為《FFBE 幻影戰爭》中的幻兵，還可透過期間限定的紀念活動獲得聯動活動幻兵卡「反抗「現實」的人們」。此外，活動期間只要連續登入遊戲，就可輕鬆獲得UR兵員「QUEEN」，以及最多2,500個幻導石的登入獎勵！

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《女神異聞錄5 皇家版》代表性人物參戰！

歡迎來自《女神異聞錄5 皇家版》的兵員們！新兵員「JOKER」、「QUEEN」以及「VIOLET」已經加入阿朵拉大陸，於活動期間您將可透過精選召喚，邀請他們與你一同戰鬥！

「JOKER」是一名強大的暗屬性UR兵員，他主職業是「不羈」，副職業是「暗夜之刃」與「火槍手」。擁有下列眾多強大能力！

「至高魔彈」提升自身防禦貫通率3回合後，對範圍內目標造成傷害（大）&必中。

「一槍斃命」降低目標的防禦3回合後，對其造成傷害（大）。

「想辦法活下去吧！」以自身為中心，對範圍內己方隊員施加物防護，3回合內減輕其所受物理傷害&展開屏障減輕自身所受傷害（3次）。

「QUEEN」是一名強大的雷屬性UR兵員，他主職業是「LA．PAPESSE」，副職業是「火槍手」與「格鬥家」。擁有下列眾多強大能力！

「原子火焰」對其造成受魔力高低影響的傷害（大）&對自身施加急速，使積蓄CT速度提升3回合。

「瑪哈芙雷達因」破壞所有減輕傷害的屏障後，對範圍內目標造成受魔力高低影響的傷害（中）。

「瑪哈拉庫卡加」3回合內以自身為中心，提升範圍內己方隊員的範圍攻擊耐性&提升自身攻擊、魔力3回合。

「VIOLET」是一名強大的光屬性UR兵員，他主職業是「LA．FOI」，副職業是「劍士」與「火槍手」。擁有下列眾多強大能力！

「劍之舞」對目標造成連續3次容易發動暴擊的傷害（大）。

「空間殺法」對範圍內目標造成傷害（中）&發動暴擊時減少AP。

「請讓開啦！」降低目標的防禦3回合後，對其連續造成2次傷害（中）&發動暴擊時一定機率施加麻痹，使其3回合內難以行動。

《女神異聞錄5 皇家版》幻兵卡「以那份意志，奪過來吧。」！

自5/5活動時間開始起，透過期間限定的精選召喚，您將有機會獲得幻兵卡「以那份意志，奪過來吧。」。幻兵卡「以那份意志，奪過來吧。」會提升隊伍中暗屬性兵員，物理攻擊時提升對人特效、提升命中(等級MAX後)提升最大HP。當由稀有度UR兵員「JOKER」裝備時，可提升暗屬性能力的攻擊；當由「QUEEN」裝備時，可提升攻擊、魔力；當由「VIOLET」裝備時，可提升斬擊攻擊。

《女神異聞錄5 皇家版》幻兵卡「反抗「現實」的人們」！

於5/12活動時間開始起，至5/25活動時間結束止，玩家透過共鬥活動獲得幻兵卡「反抗「現實」的人們」！幻兵卡「反抗「現實」的人們」會提升隊伍中雷屬性兵員，提升最大HP範圍攻擊耐性(等級MAX後)提升打擊攻擊。由雷屬性兵員裝備時，可提升雷屬性能力的攻擊。

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