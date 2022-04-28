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Mazda 廣島博物館全新虛擬展館線上同步開放

▲ Mazda 廣島博物館全新虛擬展館線上同步開放
▲ Mazda 廣島博物館全新虛擬展館線上同步開放

2GameSome - 有車賞

2022-04-28 18:25:00

創立於 1994 年的 Mazda 博物館（Mazda Museum）在擴建展覽面積與大幅改裝之後，將於今年 5 月 23 日以全新的設計迎接全球 Mazda 車迷到訪。作為向大眾傳遞品牌理念的基地，Mazda 博物館除了實體展覽外，採用最新虛擬實境技術，同步開放線上導覽，透過空拍機在 10 個展區所錄製的畫面，搭配專業語音導覽線上參觀行程，在台灣也能如臨現場般地體驗 Mazda 獨有的品牌魅力。

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線上線下整合 沉浸領會 Mazda 百年工藝與駕馭樂趣

坐落於日本廣島市，比鄰 Mazda 總部的 Mazda 博物館，建築外觀與內部陳設皆符合 Mazda 的設計哲學與品牌理念。以單色色調為基礎，搭配暖色照明與木質裝飾，營造出優雅而舒適的空間，讓參觀者能在充滿日式款待的氛圍中，自在地參觀 10 個不同主題的展區。依據各區不同的展示主題，10 個展區皆有其獨特的設計配置，完美重現過去百年輝煌歷史。

參觀者一走進入口大廳即能近距離欣賞 Mazda 最新市售車款，細細品味 Mazda 一直以來所堅持的造車理念 - 創造充滿駕馭樂趣的座駕。Mazda 博物館也維持相當受歡迎的工廠參觀行程，讓全球車迷都有機會一睹最新車款實際裝配過程，同時 Mazda Kids Channel 兒童頻道也首度開播（目前僅開放日本市場），用淺顯易懂的方式解釋 Mazda 汽車製造相關知識，生動活潑的內容能引發孩童學習興趣。

Mazda 博物館希望透過線上虛擬展覽的功能，傳遞獨特的品牌價值給全球 Mazda 愛好者，並能夠與車主建立穩固的情感連結。

  • Mazda博物館官方網站：

www.mazda.com/en/about/museum/

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