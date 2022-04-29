特企／安達人壽「類全委投資型保單」　智慧價值傳承

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前由商周集團主辦、安達人壽協辦的「解密．全球變局下的布局關鍵－2022大師趨勢論壇」中，邀請總經觀點大師馬凱、投資理財名家杜金龍，深諳趨勢演變的2位專家，現場分享他們對接下來市場變化的看法；該論壇也特別邀請諾貝爾經濟學家，同時也是本益比指標（CAPE）創始人羅伯．席勒（Robert Shiller）大師以影片分享方式，暢談在變局下審慎布局的致勝關鍵策略。
在論壇上，席勒大師認為，Covid-19影響漸微，要從疫情中汲取經驗，產業面向上，目前CAPE指數布局的重點核心在於消費、金融、醫療保健與工業，基於動能剔除了通信服務業，不論國家或產業都不應重壓單一市場，分散配置是主流。安達人壽類全委投資型商品係透過席勒大師的價值投資CAPE理論，結合通路夥伴幫助保戶提升投資回報，讓客戶能更輕鬆完成資產規劃，並獲得壽險保障。針對保戶最在意之市場波動風險，配合風險控管機制降低系統性風險，替保戶日日把關市場的極端轉折風險。
全委標的與保險商品專案包括中信投信－美國價值戰略平衡帳分離帳戶：「財華滿意」專案、美歐動態策略價值投資組合：「得利100」專案；台新投信－美歐戰略價值投資組合：「指標領航」專案、「全能攻守」專案、「全新全益」專案；復華投信－戰略贏家投資組合：「戰略贏家」專案、「愛家」專案、「聚富傳家」專案、「天生贏家Plus」專案、「幸福成雙」專案、「聚富人生」專案、「聚寶盆」專案、「優越」專案等。
安達人壽隸屬於Chubb保險集團，目前在亞太地區於台灣、香港、印尼、南韓、泰國、越南、緬甸，以及中國大陸(合資企業)等8個國家設有營業據點經營壽險業務。台灣安達人壽於2005年進入台灣市場，主要是經由銀行保險及保經代等通路合作，提供完整的保險商品與服務，以滿足不同客群針對財務安全保障與資產管理規劃的需求。
了解更多：www.chubblife.com.tw