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特企／安達人壽「類全委投資型保單」　智慧價值傳承

▲大師論壇與會貴賓左起：騰達保經劉仲泰總經理、富士達保經廖學茂董事長、錠嵂保經趙蕙仙總經理、安達人壽同仁、商周朱亞中總經理、馬凱教授、杜金龍大師、安達人壽同仁。（圖／品牌提供）
▲大師論壇與會貴賓左起：騰達保經劉仲泰總經理、富士達保經廖學茂董事長、錠嵂保經趙蕙仙總經理、安達人壽同仁、商周朱亞中總經理、馬凱教授、杜金龍大師、安達人壽同仁。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-29 16:00:15

面對通膨隱憂及各國央行進一步收縮貨幣政策的夾擊，今年全球金融市場大幅震盪！目前更因俄、烏邊界情勢緊張，導致俄羅斯股匯市重挫，歐美主要市場也遭到波及，地緣政治似乎持續干擾全球股市變化。全球股市持續維持高檔動盪，變得更加難以預測，民眾對於尋求維護財富價值的投資選擇也更為謹慎。

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安達人壽表示，價值投資才能於震盪復甦中找出沉潛的寶石，安達人壽這次與各大銀行、保經代公司配合推出各項「類全委投資型保單商品」，期能讓保戶找到最適合自己資產管理組合。透過大師技術指標選股，專家代操管理，幫助投資人穩健理財，規劃未來。安達人壽期望透過提供壽險規劃、多元投資、附約保障等平台，滿足客戶保障並兼具追求穩健投資或是退休規劃等需求，對於忙碌沒有時間規劃理財、年金改革後擔心現金流缺口的民眾。

日前由商周集團主辦、安達人壽協辦的「解密．全球變局下的布局關鍵－2022大師趨勢論壇」中，邀請總經觀點大師馬凱、投資理財名家杜金龍，深諳趨勢演變的2位專家，現場分享他們對接下來市場變化的看法；該論壇也特別邀請諾貝爾經濟學家，同時也是本益比指標（CAPE）創始人羅伯．席勒（Robert Shiller）大師以影片分享方式，暢談在變局下審慎布局的致勝關鍵策略。

在論壇上，席勒大師認為，Covid-19影響漸微，要從疫情中汲取經驗，產業面向上，目前CAPE指數布局的重點核心在於消費、金融、醫療保健與工業，基於動能剔除了通信服務業，不論國家或產業都不應重壓單一市場，分散配置是主流。安達人壽類全委投資型商品係透過席勒大師的價值投資CAPE理論，結合通路夥伴幫助保戶提升投資回報，讓客戶能更輕鬆完成資產規劃，並獲得壽險保障。針對保戶最在意之市場波動風險，配合風險控管機制降低系統性風險，替保戶日日把關市場的極端轉折風險。

全委標的與保險商品專案包括中信投信－美國價值戰略平衡帳分離帳戶：「財華滿意」專案、美歐動態策略價值投資組合：「得利100」專案；台新投信－美歐戰略價值投資組合：「指標領航」專案、「全能攻守」專案、「全新全益」專案；復華投信－戰略贏家投資組合：「戰略贏家」專案、「愛家」專案、「聚富傳家」專案、「天生贏家Plus」專案、「幸福成雙」專案、「聚富人生」專案、「聚寶盆」專案、「優越」專案等。

安達人壽隸屬於Chubb保險集團，目前在亞太地區於台灣、香港、印尼、南韓、泰國、越南、緬甸，以及中國大陸(合資企業)等8個國家設有營業據點經營壽險業務。台灣安達人壽於2005年進入台灣市場，主要是經由銀行保險及保經代等通路合作，提供完整的保險商品與服務，以滿足不同客群針對財務安全保障與資產管理規劃的需求。

了解更多：www.chubblife.com.tw

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