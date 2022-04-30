高額頭毀顏值？「這清新女星」完美駕馭：想在上頭溜滑梯
年幼時期心智不成熟，容易對朋友、家人開出不適當玩笑，有民眾表示因為自己的高額頭，小時候常被笑「停電很有用」，可現今審美改變，高額頭不再是毀滅顏值的因素，就有網友舉出台灣女星中，她心目中擁有最乾淨、最完美額頭的人選，即是演出《月老》、客串《華燈初上》的新生代女演員王淨。
一名網友曾在Dcard中表示，小時候因為高額頭飽受困擾，常常被開「額頭很亮、停電很需要」的玩笑，幸虧後續審美改變，高額頭成為眾人心中美女的一大指標。另一位民眾就其主題討論，認為在眾多高額頭美女之中，王淨的額頭特別漂亮，「從第一次看到就覺得很特別難忘」。
該人認為，王淨的額頭「不知道該說是高，還是飽滿，還是額骨凸」，但能確定的是擁有一個完美的拋物線，漂亮的讓她情不自禁看好幾眼，甚至「想在上面溜滑梯」。
對於高額頭，部分人認為只有顏值高的人才能駕馭「我也是這種額頭，但沒有王淨的顏值就真的母湯」、「這種真的是看顏值，顏值高的男女飽滿額頭就是正確的」、「但我覺得那是因爲她的五官太完美了才能撐得起那個額頭」，同樣喜愛王淨的網友則留言「有王淨就給讚」、「她真的超漂亮的，散發的氣質也很讓人喜歡，很喜歡她」。
王淨為新生代女演員，近年來在戲劇及電影中都有亮眼表現，演出電影包含《返校》、《瀑布》、《月老》，電視劇則有《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》及客串擁有強大陣容的《華燈初上》。（編輯：李惠婷）