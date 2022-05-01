消防違規輕罰！業者「月繳」不痛不癢　市府淪沒牙虎

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北市消防局長吳俊鴻表示，錢櫃大火事件後，北市府除了嚴懲失職人員外，立即向內政部消防署建議，明定營業場所若違反設備規定或防火管理規定，將直接開罰且最高可處30萬元罰鍰，但目前草案還躺在立法院。吳俊鴻說，對部分業者來說，營業額遠超過這個數字，根本無法嚇阻。
吳俊鴻說，當初立法是參考日本，但日本人民被罰會立即改善，台灣人民就比較「皮」，一再開罰也不一定有效，但若罰鍰金額提高到30萬，嚇阻力道絕對有差。不過，他也強調，不是提升罰鍰就能徹底防災，同時還要提升人民危機意識，畢竟火災的發生都是一戶不注意，整棟大樓就會燒起來。
吳俊鴻也提及，應立專法管理消防設備師及消防設備士，避免消防設備師跟業者利益勾結、串通的問題。他表示，行政院會於三月時通過相關27修正案，若立法院能協助早日通過，確實各縣市府消防管理幫助很大，否則始終會陷入「老虎沒牙齒」窘境。
新北市政府消防局火災預防科科長林登港也建議，目前整體罰鍰太輕，對不少營業場所來說影響不大，如同按月繳費的狀況，建議未來提升相關罰則，才能發揮法規嚇阻力道，否則是不痛不癢。
除了加重罰鍰，林登港同樣也呼籲立法院，後續修法仍尚未完成，呼籲加速處理，強化消防單位公權力，及早改善業者「罰不怕」的狀況。
至於立院上週通過《消防法》、《建築法》、《公寓大廈管理條例》部分條文修正，國民黨籍立法委員葉毓蘭表示，建管消防合法和合格只是安全的最低標準，國內企業主與相關管理機關，長年來習慣於合法審查、安檢合格，取得合法執照就可足夠的觀念，欠缺對防災減災應積極保命護產、維持營運不中斷及永續發展的認知。
葉毓蘭舉例，桃園市美福倉儲建管、消防都合格，但3月10日發生火災，竟然歷時21天才完全撲滅，可見即使檢查合格，但自我防災能力仍然不足，發生火災也會一發不可收拾。因此應該檢討，尊重本土災例，更積極落實建築法第77條之1的子法「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」規定，即使合法建築也應隨時檢討，加強提昇防火避難與消防安全設備。
葉毓蘭說，事實上，第三次聯合國世界減少災害風險大會通過2015-2030年減少災害風險框架，也就是「仙台宣言」，提倡尊重災例、辨識風險、必要有效投資作為減災邏輯思維的實踐，更明訂預期成果與目標、指導原則及中央與地方政府優先行動領域，包括理解災害風險、加强災害風險治理、管理災害風險、投資於減少災害風險、提高抗災能力加强備災等。
「先進國家都積極配合建構，相較之下，我們做了多少?」葉毓蘭強調，立法院完成建築法第77條之1修正案三讀只是一個起點，呼籲行政院儘速參照「仙台宣言」所揭示，召集中央相關部會、地方政府、民間企業機構共同參與，建構符合聯合國防災減災框架，確保國家永續發展與韌性需求。不要陷入合格已足夠的迷失，更不要以國人性命的犧牲才能喚起大家的重視。