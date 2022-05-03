湯無多加鹽卻夠味！日發明「增鹹電子筷」提升1.5倍口感
現代人越來越注重養身，無論是太油、重鹹或是太甜，過多調味都會造成健康負擔，但是吃得清淡又會覺得少了一味而影響食慾。日本就有一名大學教授與廠商發明一款「增鹹電子筷」，無須多調味就能讓料理品嚐起來更美味！
根據外媒報導，「增鹹電子筷」是由日本明治大學教授Homei Miyashita與飲料製造商麒麟控股公司Kirin Holdings Co.共同研發的高科技電子筷，這一款筷子需接上一個綁在手腕上的迷你微電腦，在使用者吃東西時，筷子會釋放出微弱電流，將食物以及湯品中的納離子引導傳遞至使用者嘴裡，以強化食物的味道、更快嚐到加重的鹹味。
Miyashita教授表示，這款筷子的研發是因為傳統日本人的飲食偏好重鹹味，成人平均每天攝入大約10克鹽巴，是世界衛生組織推薦量的2倍，過量的鈉攝入會增加高血壓、中風和其他疾病的發病率，因此這款「增鹹電子筷」可以在不需另外增加鹽巴的條件之下，讓使用者品嚐到提升1.5倍的鹹味！
麒麟控股公司職員佐藤愛表示：「為了預防這些疾病，我們需要減少鹽的攝取量」、「如果我們試圖避免少吃鹽，就必需要忍受從飲食中減少我們最喜歡的食物的痛苦，或者忍受吃清淡的食物。」而在另一位職員Toshiaki Hyodo利用「增鹹電子筷」喝低鈉、清淡的味噌湯時，他表示喝起來就與一般正常味噌湯無異。最後Miyashita教授也補充，希望這款「增鹹電子筷」能在2023年達到商業化的目標。（編輯：陳珮瑜）