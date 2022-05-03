邊境7+7上路！學者分析疫情「外冷內熱」　即刻就可改3+4

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對此，詹長權表示，今年各國為了與病毒共存，檢疫做法改採取「因人而異」，若有完整接種疫苗者，不再要求持有陰性檢測證明才可出境，僅要求進行入境檢測，「入境前當地國檢測正確性比較難查證，因此不如改為落地採檢。」
詹長權提到，若要讓邊境檢疫合乎全球各地疫情防控作法，重點不只在於縮短入境檢疫天數，更重要的是有完整接種疫苗者入境規範，「比較好的做法是讓入境者落地採檢，陰性者可比照國內檢疫規範，進行3天居家隔離與4天自主防疫即可。」
「我覺得現在就可改3+4！」詹長權以國外經驗為例，居家隔離縮至3天就已足夠，不過，他坦言「絕對不是零風險」，雖然仍可能會有部分確診個案進入社區，但各國本土確診病例數多，「相對風險其實很小」，他也以今日疫情說明，本土確診個案數2萬3102人，境外移入37人，其中航班落地採檢陽性14人，居家檢疫23人，若較為嚴格對待入境者，卻用較寬鬆方式對待2萬多例本土，「我想這是不符合風險比例，因此可將入境檢疫等同本土防疫處理。」
「國內疫情比較熱，進口比較冷！」詹長權提醒，要善用國內防疫資源，包含里長、檢疫基層人員等能量，都要著重在服務國內確診者、密切接觸者等與重症個案，合理分配資源。他認為，現在地方行政負擔、第一線行政人員疲於奔命就是因為有太多不同規定，若檢疫者規定相同，不分境內外，就能減輕基層負擔執行。
針對新制7+7上路，詹長權指出，國內允許確診者的密切接觸者可以1人1室檢疫，入境檢疫者也應採取同樣規範，管理方式內外一致，且現行指揮中心縮短檢疫方式，必須搭配更密測的監測，他建議，最保險的方式是14日檢疫期內應天天快篩，不論是透過鼻腔或是唾液快篩皆可，採檢陰性後，就可轉為自主防疫，每日檢測陰性後，民眾就可外出工作生活，但仍然不可群聚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。