解放雙手！科沃斯掃拖機器人攜手彩虹媽媽 獻上暖心祝福
在每個孩子眼中，媽媽即是一片天，是他們的最佳補給站，而「陪伴」即是母親能夠給予孩子最天然的養分，讓孩子擁有自信、培養思辨能力。然而現代社會忙碌，時間變得寶貴，母親時常分身乏術，綜觀台灣家庭多數家務仍由媽媽負責，許多瑣事反而讓她們無法專心陪伴孩子，儘管表面上有陪伴，但人到心未到反而失去品質。
為此，科沃斯攜手彩虹愛家生命教育協會，捐贈旗下最新旗艦款全能掃拖機器人、空氣清淨機(X1 Omni/ Airbot Ava)，在母親節這天，邀請辛苦的母親一同解放雙手。透過創新研發科技，體現讓媽媽解放雙手的觀念，盡情使喚機器人掃地拖地，減少媽媽們花費在家務中的瑣碎時間，將時間留給珍愛的人，用乾淨整潔的空間，並以愛為核心，享受家庭生活，陪伴孩子成長，給孩子一個更美好的生活。
科沃斯台港澳區市場總監蔡緯翔表示：「科沃斯對創新的追求與堅持，讓家庭能擁有更好的生活品質，家人間也更能將重心回歸到與彼此相處的時間，去珍惜並感受當下，那才是生命教育的意義，輕鬆享受由機器人參與的現代智能家居生活。」
過去母親身上背負著角色框架與既定印象，職場上她們可能是很厲害的工作夥伴，下班後又要將家庭打理得有條不紊。在兼顧之餘，家庭、事業兩頭燒使她們身心疲累，忘了多花些時間享受生活，認真陪伴子女。
彩虹愛家生命教育協會副秘書長謝慧燕說明：「家人互相陪伴是家庭教育最長情的告白，這種由陪伴帶來的愛是相當獨特且重要的，好的親子關係才是教育的根，建立家庭溝通與深層的陪伴關係，讓媽媽與孩子都感受到被愛和溫暖。」
如今掃地機器人早已成為家庭必備能手，如同科沃斯的理念一直與消費者同行，希望利用獨步全球、真正智慧的科技智能產品，「讓機器人服務全球家庭」，本次推出的新款掃地機器人，除具備自動回洗拖布、兩小時熱風烘乾、一鍵自動清除，精準導航系統不受家中地形環境影響，其深度清潔系統，掃、捲、吸、拖，讓掃地拖地不再是阻擋與孩子相處的絆腳石，使每位媽媽都能真正解放雙手，將時間花在真正重要的事上。
當然，這只是一個開始，科沃斯關心社會、社群，社區，我們希望能提供給社會更多能量。更好的生活不只是享受，科沃斯更希望民眾可以藉此找到自己想做的事情。未來將持續關注社會議題，適時的提供力量，讓這個社會更好更美，更有溫度。