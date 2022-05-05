特企／常景有機關懷癌友健康　褐藻醣膠複合物受高度認同

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常景有機自1961年創辦至今「世界品質品鑑大會(Monde Selection)」，被喻為食品界奧林匹克獎，「常景日本養生蔬菜湯」自2018年首次以全球唯一一家台灣品牌榮獲「世界品質品鑑大會-營養膳食和健康類產品」，時至今年已連續五年獲獎，2022年常景還以旗下「有機90%褐藻醣膠液」、「發芽玄米咖啡」、「金/黑豆樂PRO+」共六項產品榮獲此殊榮。
「常景有機90%褐藻醣膠」取自澳洲頂級 Tasmania 海域的珍貴有機墨角藻， 其富含高達90%以上的有機褐藻醣膠、硫酸基多醣體，並且將1000Kg的墨角藻，運用尖端冷水反覆萃取技術，完整保留出珍貴的1kg褐藻醣膠精華。精選的90%有機褐藻醣膠擁有世界級多項認證與專利，數千篇國內、外學術研究報告的背書。
同時，常景有機持續支持學術研究及秉持董事長林心笛「傳遞正面能量，讓世界充滿正循環」理念，記者會上再捐贈新台幣參佰萬元研究經費給鄧文炳教授研究團隊、新台幣貳拾萬元給社團法人中華身心障礙者職業技藝協會、以及新台幣壹拾萬元給台北醫學大學附設醫院社工基金，以支應關懷癌友相關經費。常景有機秉持取自社會，回饋社會的理念，持續堅持推廣高品質產品，是您安心又放心的第一品牌。