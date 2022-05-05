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特企／常景有機關懷癌友健康　褐藻醣膠複合物受高度認同

▲常景有機董事長林心笛(右2)為了持續支持學術研究，捐贈300萬研究經費給臺北醫學大學鄧文炳教授(左2)研究團隊。（圖／資料照片）
▲常景有機董事長林心笛(右2)為了持續支持學術研究，捐贈300萬研究經費給臺北醫學大學鄧文炳教授(左2)研究團隊。（圖／資料照片）

本報訊

2022-05-05 13:26:59

常景有機長期支持臺北醫學大學，癌症生物學專家鄧文炳教授的研究團隊相關學術研究計畫，歷經多年實驗研究，鄧文炳教授研究團隊在2021年發表「褐藻醣膠複合物對健康益處之探討」論文，該論文揭示「有機90%褐藻醣膠複合物」可以有效降低小老鼠異種移植腫瘤生長，其驚人科學功效結果，受到相關科學家的高度認同，研究成果也刊登於國際權威期刊《Journal of Functional Foods》。

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常景有機創辦人林心笛曾在20多年前突然罹患嚴重腦瘤，她指出抗癌之路，療程搭配日本體细胞科學家立石和博士推廣的五色蔬菜湯後有了起色。至此，她致力研究细胞學基礎研究食療法。同時也與日本農夫合作，契作有機農場並在當地直接太空艙急速冷凍乾燥，讓飲用者可以更便利攝取到無污染且足夠的能量來調整身體的營養元素。

常景有機自1961年創辦至今「世界品質品鑑大會(Monde Selection)」，被喻為食品界奧林匹克獎，「常景日本養生蔬菜湯」自2018年首次以全球唯一一家台灣品牌榮獲「世界品質品鑑大會-營養膳食和健康類產品」，時至今年已連續五年獲獎，2022年常景還以旗下「有機90%褐藻醣膠液」、「發芽玄米咖啡」、「金/黑豆樂PRO+」共六項產品榮獲此殊榮。

「常景有機90%褐藻醣膠」取自澳洲頂級 Tasmania 海域的珍貴有機墨角藻， 其富含高達90%以上的有機褐藻醣膠、硫酸基多醣體，並且將1000Kg的墨角藻，運用尖端冷水反覆萃取技術，完整保留出珍貴的1kg褐藻醣膠精華。精選的90%有機褐藻醣膠擁有世界級多項認證與專利，數千篇國內、外學術研究報告的背書。

同時，常景有機持續支持學術研究及秉持董事長林心笛「傳遞正面能量，讓世界充滿正循環」理念，記者會上再捐贈新台幣參佰萬元研究經費給鄧文炳教授研究團隊、新台幣貳拾萬元給社團法人中華身心障礙者職業技藝協會、以及新台幣壹拾萬元給台北醫學大學附設醫院社工基金，以支應關懷癌友相關經費。常景有機秉持取自社會，回饋社會的理念，持續堅持推廣高品質產品，是您安心又放心的第一品牌。

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