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商港垂釣新制上路　全台14處垂釣區開放線上預約

▲港務公司自年初相繼開放14處垂釣區，迄今已全數開放。（圖／港務公司提供）
▲港務公司自年初相繼開放14處垂釣區，迄今已全數開放。（圖／港務公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-05 14:20:33

台灣港務公司所轄基隆港、台北港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共8座商港，自年初相繼開放14處垂釣區，迄今已全數開放，並強化維護釣客安全及預約等相關機制。

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港務公司表示，為精進商港垂釣區管理制度，及確保商港開放垂釣區之釣客安全及場域清潔，除澎湖港原就為開放區域外，其他所轄商港自年初起相繼均已實施新制度，委由專業之保全公司負責釣場巡查及維護釣客安全，及合法登記立案之釣魚團體或協會，執行釣客服務工作，期以貼近釣客的角度提供合適的服務內容；而該公司也要求保全公司及釣魚團體需投保公共意外責任保險，以提供釣客充分保障。

為配合新制度實施，港務公司建置全新「商港垂釣預約系統」，釣客可使用此系統進行所轄商港之垂釣預約，由現場管理人員確認身分、垂釣裝備完整後即可進入垂釣；另該公司不定期檢討管理機制，持續與各地社團溝通，推動垂釣管理新制於所轄各商港落實統一規範，以達一致性管理方式，提供安全友善之垂釣環境。

港務公司指出，自2020年起配合行政院「向海致敬」政策，遵循五大原則為「開放、透明、服務、教育及責任」，鼓勵人民「知海」、「近海」及「進海」，並重新盤點檢視轄管各港區可開放垂釣的區域，進行一系列整修堤防、落實海岸線清潔等工作，賡續依據商港法委託各地釣魚團體協助管理。

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