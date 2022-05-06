名家論壇》黃創夏／從希特勒到普丁的「自囚」

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很諷刺的是，過去納粹希特勒末年正是如此，而現在口口聲聲說要「消滅納粹」的普丁，也正和希特勒末年一樣，成為「自囚者」！
隨著普丁叫囂的「5月9日勝利日」倒數計時, 局勢越來越明朗了，這一天，普丁將更灰頭土臉，而贏得最後勝利的必將是烏克蘭這個全球重新認識的偉大民族。
局勢很清楚，基輔和澤倫斯基已是全球主流國家領袖的打卡熱點，拜登雖然還沒去基輔，奧斯丁和布林肯已經跑了一趟，還有染疫康復就風塵僕僕地美國國會議長裴洛西，先前還有英國首相強森，以及歐盟輪值主席與波蘭等國領袖。
相較於主流世界領袖絡繹不絕訪問基輔，代表了大家挺烏克蘭且相信基輔是安全無虞的，但另一方面，號稱要大肆慶祝「勝利日」的普丁和俄羅斯反而顯得低調，通常都是廣邀各國到紅場「瞻仰」軍容壯盛的普丁，這一回，低調、孤僻，而且已經躲開人群好一陣子了。
作為搞民粹起家的獨裁者，躲避人群絕對是即將崩潰的前兆，因為他們需要群眾盲目的崇拜和歡呼，才能支撐他那裝腔作勢的「偉大光芒」，而在虛偽的假象當中，那些崇拜的眼光將是他最好的健康補充品，會令他神采奕奕，甚至有時會神來一筆，再創他那些「偉大的傳說」。
要是他遇到的將是「困惑」、「絕望」、「質問」，給獨裁者的衝擊比任何打擊都大，他再也不敢親近人群，他將會躲避人群，可是權力又如此之大和如此集中，孤僻的他只會更加寡頭式決斷，活在自以為是的幻覺，直到徹底崩潰的那一天！
很諷刺的是，普丁口口聲聲說烏克蘭和澤倫斯基是「納粹」，偏偏普丁自己的命運越來越像納粹魔頭希特勒的暮年時光。
搞造神運動起家的希特勒在橫掃歐洲之後，為了鞏固統治和投送軍力，大量在歐陸廣鋪鐵路以便快速運輸，希特勒也很喜歡坐著他的特製專列到各地巡狩，享受萬民擁戴和品味他幻想中的「第三帝國」。
在旅行中，每當和其他火車交會或是進出車站時，希特勒特別享受窗外那些群眾和他不期然而遇的狂熱和歡呼。
就在那一天，希特勒卻下令拉起專列的窗簾，不再開窗，他從此就一個人躲在阿爾卑斯山的「鷹巢」或是柏林地下的「狼堡」，個性越來越陰沉、決策越來越天馬行空、親信越來越少、被他整肅和槍決的高階官員堆積如山，然後，他的雙手顫抖再也遮不住、整個人都浮腫起來，誰看都知道健康出了狀況。
世間還真的是有些「巧合」，在那之後的希特勒現身的少數畫面當中，他身體越來越浮腫、一隻手會不自覺地抖動、走起路來有點步履不穩、眼神常常渙散無神。
和最近的普丁是否很神似？
更神似的是，很多歷史學家也在說當時的希特勒可能有初期的帕金森症！
發生了什麼事？
原來這時納粹德國在北非戰場失利，「沙漠之狐」隆美爾一籌莫展稱病脫離戰場，失去指揮中心的北非德意志雄獅戰鬥意志崩解，「23萬」大軍集體向同盟國投降，接下來，盟軍直逼西西里島和義大利，希特勒看到從義大利戰場撤退回來軍隊的「困惑」、「絕望」、「質問」，他不敢正視！
此情此景，普丁一定也看到俄羅斯人眼中的困惑了，從此之後，他也只能和希特勒一樣，自欺欺人地躲在自己的幻想世界中了。
連普丁和希特勒都逃不了這種獨裁者的自囚宿命，中南海的呢？
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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