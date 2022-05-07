厭世女神命只剩《10年》！發誓不談戀愛 遇尋死男星變心
日本熱賣超過65萬冊的愛情小說《餘命10年》，其中淒美哀傷的故事劇情，有部分是來自作者小坂流加的親身經歷。小坂流加在大學畢業後罹患絕症，長年雖為病痛所苦，依舊致力於執筆創作，並到日本知名出版社「文藝社」自費出版，讓小說《餘命10年》獲得出版發行的機會，卻在2017年校對結束之後離世。導演藤井道人將集結小坂流加遺志的小說改編成真人電影，將這部淒美的故事獻給世人，並找來「厭世女神」小松菜奈飾演女主角高林茉莉、「鹽臉男神」坂口健太郎飾演男主角真部和人，費時約一年共同完成這部淒美動人的愛情電影。
《餘命10年》於2020年夏天開始拍攝，並在2021年的初夏殺青，小松菜奈分享該如何保持「茉莉」這個角色：「我在拍攝期間也會飾演其他的角色，所以要維持在茉莉的心情是很辛苦的，而且為了角色的需求還需要減重，這些時候支撐著我的就是RADWIMPS創作的主題曲《うるうびと》。不只拍攝期間，就連沒在拍攝時也時常聆聽，藉此切換心情，也將自己與茉莉聯繫在一起。」
該作是小松菜奈與坂口健太郎首次共演，坂口健太郎表示，時常有將小松菜奈看成女主角茉莉的錯覺：「小松菜奈完全就是茉莉，她有許多令我印象深刻的演技詮釋，在拍攝現場總有種『茉莉本人就在這裡』的感覺，就連在攝影機沒有拍攝時，一瞬間我也會把小松菜奈看成茉莉；在拍攝時雖然面對的是茉莉，但總會看見一些菜奈的影子。」《餘命10年》6月10日在台上映。