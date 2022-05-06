Volvo 投資以色列電池公司研發超高速充電技術 充電 5 分鐘行駛 160 公里
Volvo 以 Volvo Cars Tech Fund 投資以色列電池技術公司 StoreDot，為該公司研發中的超高速充電電池技術提供資源，預計在 2024 年量產，屆時只需 5 分鐘，即可讓電動車增加 160 公里的續航力。
Volvo 是第一個投資 StoreDot 的豪華汽車品牌，而與 StoreDot 之間的合作將在 Volvo 汽車與瑞典電池製造商Northvolt 建立的電池技術合資企業內進行。透過本次對 StoreDot 的投資，Volvo 汽車將獲得研發技術的使用權。Volvo Cars Tech Fund 負責人 Alexander Petrofski 表示：「我們的目標是成為汽車產業中最快的變革者，而 Volvo Cars Tech Fund 在與前瞻技術領導者建立合作關係扮演著至關重要的角色。投資 StoreDot 完全符合品牌既定策略，而他們對電動化和零碳足跡與 Volvo 目標一致，我們很高興雙方能成功合作，並努力將這一突破性技術推向市場。」
StoreDot 開創性的電池研發技術的核心採獨特的矽基陽極技術 (silicon-dominant anode technology) 為主，搭配相關應用軟體，提供 Volvo 汽車更快的充電速度、更長的續航里程。本次投資金額約 300 億瑞典克朗，兩間公司正在瑞典哥德堡地區建立聯合研發中心和電池製造廠，預計釋出超過 3,000 個工作機會。