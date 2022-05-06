▲ 備戰 2023！保時捷 LMDh 原型車成功完成國際賽道首試

我是廣告 請繼續往下閱讀

保時捷賽車運動部門副總裁 Thomas Laudenbach 表示：「在巴塞隆納的測試成功是極為重要的一步。我們在魏薩測試賽道上完成第一圈，確保 LMDh 原型車的基本功能正常，緊接著到西班牙才能進行更全面的測試，包含耐久測試、各項設定等等，最重要的是增進我們與各合作夥伴之間的默契，來自保時捷、Penske 車隊、Michelin 輪胎與 Multimatic 工程團隊等不同公司的眾多夥伴能迅速地聚集並形成一個團隊，實在令我印象深刻。我在此要向每位盡職的工作夥伴致謝。」





保時捷全球賽車運動 LMDh 專案負責人 Urs Kuratle 表示：「我們在一條真正的賽道上完成了第一次測試，並且成功將保時捷 LMDh 賽車的里程數提高一倍以上，達到 2,000 多公里。此次測試的成功表示我們已有充足準備。包括我們的合作夥伴在內，一共 70 多人同時在賽道中，光是如何安排人力就是一大挑戰，我們不僅在賽車研發進度取得重大進展，與 Porsche Penske Motorsport 車隊的合作和工作流程也更有默契，不過對於達到我們的最終目標，還有很長的路要走。」





Porsche Penske Motorsport 車隊總經理 Jonathan Diuguid 下了一個結論：「在測試期間，我們每天都有明顯進步，車手、工程師與車隊都持續給予正面回饋。我們是第一個進入測試的 LMDh 賽車，這讓我們有機會在未來更有系統地準備各方面工作，確保在 2023 年賽季前就完成備戰。」





保時捷將在歐洲和北美的不同賽道上繼續進行全新 LMDh 原型車的開發計畫，預計今年秋天通過認證，隨後在2023 年 1 月舉行的 Daytona 24 小時耐力賽首次出賽。





車手對測試的評價





Felipe Nasr 表示：「這是我第一次駕駛 LMDh 賽車，真是非常棒的體驗。儘管這是一部全新車款，我們仍行駛了相當長的里程，感覺非常好。我們甚至已經可以開始進行各項設定和輪胎測試，這輛車的表現好得能讓我笑著離開巴塞隆納。我對這次測試充滿期待，如今，在與 Porsche Penske Motorsport 車隊合作之下，我終於有機會能夠握住 LMDh 賽車的方向盤並踩下油門。這對我來說是一次特別的經驗，也讓我更期待未來。」



