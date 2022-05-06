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備戰 2023！保時捷 LMDh 原型車成功完成國際賽道首試

▲ 備戰 2023！保時捷 LMDh 原型車成功完成國際賽道首試
▲ 備戰 2023！保時捷 LMDh 原型車成功完成國際賽道首試

2GameSome - 有車賞

2022-05-06 17:25:00

即將加入 Porsche Penske Motorsport 車隊的全新 LMDh 原型車身披偽裝塗裝，在西班牙大城巴塞隆納鄰近的加泰隆尼亞賽道完成國際賽道的首次測試，LMDh 賽車在測試期間全力奔馳超過 2,000 公里。測試重點在於符合賽事規定的情況下，設定系統、開發輪胎，並調校 V8 渦輪引擎與混合動力系統的最佳性能。在測試期間，兩位新任 Porsche Pens-ke Motorsport 車手——巴西籍的 Felipe Nasr 與美國籍的 Dane Cameron 也駕駛了這輛擁有 680PS（500kW）輸出的賽車。

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保時捷賽車運動部門副總裁 Thomas Laudenbach 表示：「在巴塞隆納的測試成功是極為重要的一步。我們在魏薩測試賽道上完成第一圈，確保 LMDh 原型車的基本功能正常，緊接著到西班牙才能進行更全面的測試，包含耐久測試、各項設定等等，最重要的是增進我們與各合作夥伴之間的默契，來自保時捷、Penske 車隊、Michelin 輪胎與 Multimatic 工程團隊等不同公司的眾多夥伴能迅速地聚集並形成一個團隊，實在令我印象深刻。我在此要向每位盡職的工作夥伴致謝。」

保時捷全球賽車運動 LMDh 專案負責人 Urs Kuratle 表示：「我們在一條真正的賽道上完成了第一次測試，並且成功將保時捷 LMDh 賽車的里程數提高一倍以上，達到 2,000 多公里。此次測試的成功表示我們已有充足準備。包括我們的合作夥伴在內，一共 70 多人同時在賽道中，光是如何安排人力就是一大挑戰，我們不僅在賽車研發進度取得重大進展，與 Porsche Penske Motorsport 車隊的合作和工作流程也更有默契，不過對於達到我們的最終目標，還有很長的路要走。」

Porsche Penske Motorsport 車隊總經理 Jonathan Diuguid 下了一個結論：「在測試期間，我們每天都有明顯進步，車手、工程師與車隊都持續給予正面回饋。我們是第一個進入測試的 LMDh 賽車，這讓我們有機會在未來更有系統地準備各方面工作，確保在 2023 年賽季前就完成備戰。」

保時捷將在歐洲和北美的不同賽道上繼續進行全新 LMDh 原型車的開發計畫，預計今年秋天通過認證，隨後在2023 年 1 月舉行的 Daytona 24 小時耐力賽首次出賽。

車手對測試的評價

Felipe Nasr 表示：「這是我第一次駕駛 LMDh 賽車，真是非常棒的體驗。儘管這是一部全新車款，我們仍行駛了相當長的里程，感覺非常好。我們甚至已經可以開始進行各項設定和輪胎測試，這輛車的表現好得能讓我笑著離開巴塞隆納。我對這次測試充滿期待，如今，在與 Porsche Penske Motorsport 車隊合作之下，我終於有機會能夠握住 LMDh 賽車的方向盤並踩下油門。這對我來說是一次特別的經驗，也讓我更期待未來。」

Dane Cameron 表示：「我在魏薩第一次坐進 LMDh 賽車，那一次的測試重點放在基本功能，相較之下，我們在巴塞隆納的首次測試，進展速度令人印象深刻。在測試時我們每天都不斷進步，每天試圖行駛更多里程與提升性能。當然在此階段我們並不是要去突破極限，相反地，我們的方法非常保守。在此基礎下，我對車輛的印象相當正面，因為新車還有相當大的潛力等待我們發掘。」

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