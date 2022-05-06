▲ GREENWAY 捐市值 400 萬抗病菌隔熱紙！10 周年慶全車指定安裝 9,999 元起

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此外，今年也是 GREENWAY 來台深耕十年的重要里程碑，面對近期台灣疫情再起，GREENWAY 也以專業回饋社會，號召全台隔熱紙規劃師共同響應，宣布捐贈 10,000 才（市值約 400 萬元）抗病菌隔熱紙 GS 禦守系列，將提供全台醫療、教育、抗疫前線單位免費申請安裝。而針對車友十周年的感恩回饋，旗下隔熱紙安裝優惠活動也預計在五月中正式起跑，全車指定安裝萬元有找。
GREENWAY 旗下最高規格的「GS 禦守系列」具備突破性的超高隔熱力及防疫力，去年推出後首批熱銷完售，因此今夏追加推出 05PLUS 低透光新色。「GS 禦守系列」可有效達到紅外線 900 -1800nm 全波「斷」，阻隔率最高可達 99%。除了卓越的隔熱效果外，還可阻絕99.9%有害紫外線。其隔熱性能不但已超越IR膜的極限，更是媲美市面高階金屬隔熱紙，卻完全不含金屬成份，採用高端奈米陶瓷塗佈技術，能高度耐候不怕氧化，也不影響 5G、GPS、eTag 等電子產品訊號。同時也提供了駕駛人舒適的視野感受，強光照射下也能維持清晰度不受白霧干擾。GREENWAY 台灣分公司總經理 李育學表示：「GREENWAY 最為人稱許之處是品牌旗下產品皆來自新加坡原裝進口，研發階段都有通過赤道下熱帶氣候的嚴峻高壓耐候測試，其悶熱的氣候最接近台灣環境條件，因此最能解台灣的熱！」
「GS 禦守系列」當中 GSPLUS 進階系列從 70% 近乎透明的高透視，到今年新推出的 5% 以下的超隱蔽感，四種透光「05、15、35、70」全到位，數字越小、透光率越低，車主可依自身視力、喜好與隱密性等考量，透過隔熱紙規劃師專業解說建議，選擇不同透光的隔熱紙，滿足居家、乘車空間的不同需求。同時，作為世界首創、全台唯一通過 SGS 及美國 BSL-3 生物實驗室驗證具抗病菌功能的隔熱紙，其獨家專利的「超薄奈米島型塗層」技術，形成多刺不平整的表面能有效抑制病菌在表面存活。與病毒共存成為今年夏天的課題，從疫常走向日常的我們都應該提高用車及建築空間的防禦力；對外阻斷光熱、對內打造抗病菌屏障，乘車者不經意觸摸玻璃、車內進食也能更加安心無虞。
Sunny 王陽明連續兩年接下品牌代言，隨著家中愛車全數都換上 GREENWAY 隔熱紙，Sunny 也從中研究出一番隔熱學問，斜槓成為車友間的隔熱紙規劃師。日前才分享自己桃紅色愛車首次嘗試高透光的 GS70PLUS，Sunny相 當驚豔它優秀的隔熱表現，才知道原來透光率不等於隔熱性能。因此他建議淺色或是亮色車的車友們可以嘗試高透光的隔熱紙，整體配色會更搶眼。而身為暖爸的他日常用車還是偏好深色隔熱紙，更大方分享「小孩乖乖坐車密技」。他建議有孩子的車友，後座兩側車窗可使用較深色的隔熱紙，像是新品 GS05PLUS 就很適合，能為孩子抵擋刺眼的陽光，在減少不適與哭泣的同時也保護孩子的肌膚與視力健康。
新竹老字號名店「宏竹汽車大樓隔熱紙旗艦店」負責人兼資深規劃師─邱淑娟表示：「透過規劃師專業轉型帶起了客製化配置的風潮，提供給消費者更專屬的服務品質。」GREENWAY 目前全台合作的隔熱紙規劃師據點累計超過百家，十年來共同服務了數十萬名車主，締造高達 9 成回購率的亮眼成績。完成十年里程碑的 GREENWAY 秉持著守護的初心，串連了全台規劃師一起捐贈 10,000 才的抗病菌隔熱紙 GS 禦守系列，五月中起提供全台（不含離島地區）教育、醫療及防疫前線等立案機構申請建築免費安裝。此外，對於支持並喜愛 GREENWAY的車友們，五月中起針對旗下「E 系列」、「G 系列」、「GT 系列」以及「GS 系列」，也祭出了十周年的感恩回饋的限時優惠，最低全車安裝只要 9,999 元起。
更多資訊，請至 GREENWAY 格菱威官方網站查詢：https://greenwayfilm.com/