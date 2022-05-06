【車勢星聞】王陽明與Greenway捐隔熱紙做公益，玩車享受被稱讚的樂趣

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王陽明私下喜愛分享改車、玩車的生活，連續兩年擔任代言人的王陽明表示，家裡所有愛車都是使用Greenway隔熱紙，為了保護家人不讓女兒在鏡頭前曝光，在日常用車上會選擇較深色的GS35PLUS或GS15PLUS，其他想要與大家分享內裝的車輛則會選用高透光隔熱紙GS70PLUS，愛玩車的王陽明本身對於投入賽車運動抱有興趣，不過他認為專業賽車運動需要花費很多時間，並且需要專業團隊、需要金錢、經驗以及各方支持，王陽明小時候曾經玩過卡丁車，自認技術「不是最厲害的，但也不是最爛的！」，目前的他對於賽車運動僅抱持喜歡、欣賞與崇拜，「賽車手」身分並不在他目前的規劃中，王陽明說：「如果自己想做一件事，希望能夠全心全意投入其中並且做到最好，目前並沒有辦法有這麼多時間投入擔任專業的賽車手，未來若事業很穩定、不必擔心收入、家人，有了多餘的時間及金錢，屆時也許可以選擇當賽車手。」王陽明還說平常把車開出去被眾人稱讚「車子改得很漂亮！」心裡就會覺得很滿足，目前的他在玩車、改車上非常享受被稱讚的樂趣！而女兒也耳濡目染喜歡玩小汽車、電動遙控車，甚至能夠分辨出自己車子的聲音，在家聽到路上聲浪就知道爸爸回來了！面對疫情，這次擔任品牌大使的王陽明則化身為陽光下的守護者，與Greenway一起捐出1萬才抗病菌隔熱紙GS禦守系列(市值400萬)，提供社福、醫療、教育等合法單位免費申請安裝，期待能提升台灣前線的防禦力，守護大家、保衛地球！