抗疫回歸正常生活　「中醫大抗冠方劑」降感染風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
安南醫院中醫部以黃升騰主任為首的醫護團隊，基於上述理念因而研發防疫一號方及二號方，並且更進一步與中國醫藥大學校長洪明奇院士所率領的中醫大抗冠科研團隊彼此合作，也就是利用分子細胞快篩平台，成功篩選出數種針對不同新冠肺炎變種病毒具有顯著抑制效用的中藥，開發出以玉屏風散為底的「中醫大抗冠方劑」。
黃升騰主任表示，「中醫大抗冠方劑」是由黃耆、白朮、防風、藿香等可固護人體正氣、化濕解毒之藥材所組成，臨床應用上做成茶包形式以方便民眾飲用。
中醫大抗冠方劑 降低病毒感染
細胞實驗結果顯示，「中醫大抗冠方劑」在特定比例濃度下能夠抑制病毒棘蛋白與宿主細胞之ACE2受體結合，降低病毒感染效率，目前已做武漢原型株、英國變種株（B.1.1.7，Alpha）、南非變種株（B.1.351，Beta）及印度非主流變種株（B.1.618）的測試，均可降低7成左右感染率，一一證實「中醫大抗冠方劑」有助阻止新冠病毒侵襲人體，至於感染力極強的印度Delta變種株（B.1.617.2），實驗室日前已取得病毒株，後續成果將會日後發表。
隱性傳播者多 中醫依狀況調整處方
新冠病毒傳染力極強，無症狀或輕症者往往染疫仍不自知而成為隱性傳播者，此為社區感染主要來源。林聖哲院長強調，防疫一號方與二號方及「中醫大抗冠方劑」目前的研究僅止於細胞實驗，迄未進行動物與人體臨床試驗，但研究團隊對其抑制變種病毒株感染率之效果仍深具信心。
最重要地是，防疫一二號方及「中醫大抗冠方劑」之開發非常簡便及便宜，並保持彈性可根據不同狀況來靈活調整，相信可為臨床治療帶來更多選擇性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53599
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw