向傳奇致敬 ─ Abarth 695 Tributo 131 Rally限量發表

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695 Tributo 131 Rally外觀主推車色就是當年Fiat Abarth 131的Blue Rally藍色，並在車身下緣與車頂以黑色相搭，再搭配專屬空力套件，獨特的尾翼具有12段、0到60度調整功能，可提供不同路況下所需之下壓力，當調至60度時，在車速200km/h時，提供達42kg的下壓力。另外，還配有鑽石切割造型的黑色17吋鋁圈，以及Record Monza Sovrapposto斜縱列尾管設計之排氣系統。同時，在車色彩繪中繪有131 Rally的輪廓，以示身分。
動力系統則是搭載1.4升渦輪增壓引擎，可輸出180hp最大馬力與250Nm最大扭力，0-100km/h加速僅需6.7秒，極速為225km/h。並配有Koni FSD避震系統，以及Brembo前四活塞卡鉗搭305mm碟盤、後240mm碟盤之專屬煞車系統。
座艙中則是以Scorpion Black黑色為基調，並在座椅搭配車身相同的藍色縫線與中央線條，另在手套箱上緣與座椅頭枕下方也有131 Rally的輪廓壓印。如前言所說的695 Tributo 131 Rally將僅限量生產695輛，可預期地將會掀起搶購熱潮。