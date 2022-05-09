COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

向傳奇致敬 ─ Abarth 695 Tributo 131 Rally限量發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-05-09 03:25:20

40多年前，Fiat Abarth 131在1976年開始投入WRC賽事，並在1977、1978與1980獲得三屆WRC車隊冠軍，為向傳奇致敬，Abarth推出了限量695輛的695 Tributo 131 Rally特仕車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
695 Tributo 131 Rally外觀主推車色就是當年Fiat Abarth 131的Blue Rally藍色，並在車身下緣與車頂以黑色相搭，再搭配專屬空力套件，獨特的尾翼具有12段、0到60度調整功能，可提供不同路況下所需之下壓力，當調至60度時，在車速200km/h時，提供達42kg的下壓力。另外，還配有鑽石切割造型的黑色17吋鋁圈，以及Record Monza Sovrapposto斜縱列尾管設計之排氣系統。同時，在車色彩繪中繪有131 Rally的輪廓，以示身分。

動力系統則是搭載1.4升渦輪增壓引擎，可輸出180hp最大馬力與250Nm最大扭力，0-100km/h加速僅需6.7秒，極速為225km/h。並配有Koni FSD避震系統，以及Brembo前四活塞卡鉗搭305mm碟盤、後240mm碟盤之專屬煞車系統。

座艙中則是以Scorpion Black黑色為基調，並在座椅搭配車身相同的藍色縫線與中央線條，另在手套箱上緣與座椅頭枕下方也有131 Rally的輪廓壓印。如前言所說的695 Tributo 131 Rally將僅限量生產695輛，可預期地將會掀起搶購熱潮。

Toyota Town Ace No.005 ---- 便利上下車的連通式中控台

【油價公告】中油、台塑宣布明(9)日起國內汽、柴油各降 0.1 元

德國馬牌旗艦超極性能街胎SportContact 7首發登台

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀