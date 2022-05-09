新世紀復古摩登風再蔓延 ─ PGO Spring 125獨自靓美

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在此之前，在台灣速克達市場中，主打復古風格的車款，大多集中相對115c.c.以下之較小排氣量的車款，除了J-bubu車系以外，幾乎無車可選，但J-bubu在原始車格設計上就較為小巧，若對尺碼與動力都有所要求的朋友便期盼能有尺碼回歸常規125c.c.的車款可選擇，因此PGO看準市場需求，法式浪漫，簡約經典為主軸，打造東方女孩也能輕鬆駕馭的新世代Spring 125。
Spring 有初始、根源、活躍、湧泉.. ...等充滿生氣之意，設計師巧妙活化並復刻經典的記憶連結，有別於市場上多數125c.c.速克達，大多強調運動風格，造型上都較為前衛銳利，線條構成也較為繁複，Spring 125則是以簡約的線條，搭配曲面勾勒出市場獨有的復古造型，類菱形單體LED頭燈搭配迴力鏢造型全時定位燈，簡潔且具有高辨識度，前擋風板上小盾牌徽飾則達畫龍點睛效果，車側同樣平滑板面向後延伸，倒ㄑ字型的腰線與下斜切的車尾連成一氣，再搭配上反ㄑ字型尾燈，將所有元素貫穿，並有著如同1970年代經典汽車的輪廓，別具特色。
Spring 125創造獨特風格的同時，也沒有因此而忽略了實用性與舒適性，首先是僅740mm的坐墊高與平整化的坐墊設計，除了讓身材較嬌小的朋友都可以輕鬆跨坐外，平整的坐墊也提供良好的乘坐舒適性，臀部可較平均地貼於坐墊，長時間騎乘，較不易感到肌肉痠痛，另外，還加大前方置腳空間至305mm，讓腳部有更寬敞的空間。
Spring 125同樣有著全新科技配備，導入與電動車相同的NFC 智慧鑰匙卡片，採改應啟動模式，具備高達 281 兆組防盜編碼，有更好的防盜效果；同時，還導入同級首創的旋鈕按鍵式的Keyless 無鑰匙系統，在以卡片解鎖後，包括：啟動電門、鎖龍頭等都是用旋鈕操作，開啟坐墊與油箱蓋則是用按鈕操作，相較於傳統以鑰匙轉動模式，更為便利明確，同時在旋鈕旁設有QC 3.0 USB 充電座，便於智慧行動裝置充電；而車廂容積則有22L，足以放置¾ 罩安全帽與大托特包。
此外，PGO 同級車首創全新智能 APP 功能，不但整合了車況診斷、保養維修履歷外，更結合儀表防盜功能、夜間 LED 氣氛燈控制，跟隨天氣、跟隨心情，到哪都能輕鬆變換新色彩。
前文提到，在復古速克達領域中，達125c.c.級距的並不多，Spring 125動力系統搭載124.8c.c.引擎，具備NASA 高科技鋁合金科技活塞、BOSCH 噴射引擎科技，讓行駛中的油氣混合更均勻，燃燒更加完全，具備達運動型速克達之10.88ps 最大馬力，領先同級車30%以上，在 5,000 轉時即可發揮超過 90% 的最大扭力，除此之外，HTR 高滾流比進氣道設計、滾子式進排氣搖臂、內凹式進排氣凸輪以及高剛性一體式汽缸頭的搭配，讓Spring 125騎乘起來也格外輕盈，要動感也完全不成問題。而且五段可調式雙槍後避震器，可在舒適與操控上取得平衡，Q中帶有韌度，震動抑制效果相當好，面對台灣詭譎且不平的路面，不會騎到總是覺得輪胎會彈離地面，極佳的貼地性給予騎乘者很好地信心，可掌握度很高，對於通勤族或女性族群而言騎乘友善度非常高。
在一片陽剛的速克達市場中，Spring 125以簡約、摩登、復古的造型，區隔出屬於自己的獨有路線，同時也提供了CBS與ABS兩款車型可選擇，其中，PGO可說是最早於速克達市場中投入ABS防鎖死煞車系統的車廠，展現其一項注重安全的理念，Spring 125也在市場中獨自靓眼。