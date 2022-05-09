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一圖看懂！4類確診相關對象、7種隔離強度　解隔重點在這

▲指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）
▲指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-09 15:42:16

國內今（9）日新增40263例本土個案，全台22縣市都有確診病例，在相關確診者、入境檢疫、被匡列以及自主應變等4大族群的隔離天數以及防疫作為，讓民眾仍霧裡看花，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，基本上確診者如果是有中高風險者，會被安排到醫院或集中檢疫所，都是根據相關解隔規定，會有專業的人安排，而居家照護跟居家簡易現在都是「7+7」、確診者密切接觸者「3+4」，其他如自我健康監測跟自我應變對象，則根據學校或工作場域指引進行相關的停課或停工。

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▲目前隔離檢疫狀況共分四大類族群，各有不同防疫措施。（圖／指揮中心）
▲目前隔離檢疫狀況共分四大類族群，各有不同防疫措施。（圖／指揮中心）

陳時中說，近來相關隔離天數跟對象匡列的改變比較多，也比較快，大家一時之間可能沒辦法弄清楚，主要是分為四大類對象，分別為確診者、入境者、密切接觸者以及其他民眾。

陳時中表示，如果是確診者，一般來說若是在中高風險者，有些會到醫院、有些到集中檢疫所，這些都根據相關解隔離規定，有專業的人幫你安排；居家照護7+7方案，為7天在家裡居家照護，解隔後7天的自主健康管理；入境的居家檢疫的也是「7+7」，要一人一戶，要不然就是防疫旅館裡，完了之後再加上7天自主健康管理。

再來密切接觸者部分，現在只有一種就是確診者的同住家人，是「3+4」的隔離，3天居家隔離、4天自主防疫。

至於其他民眾如自我健康監測、自主應變對象，指的是確診者的同班同學貨同場域工作者，這部分隔離狀況根據學校或場域規定進行相關的停工跟停課，只有唯一自主應變對象有高風險且沒打疫苗者，可能會需要停工3天或是居家上班。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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