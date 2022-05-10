74歲尹汝貞經紀人是李瑞鎮！上任3小時罷工「我玩玩的」
南韓王牌製作人羅暎錫（羅PD）最新節目《意外的旅程》找來74歲尹汝貞及李瑞鎮出演，紀錄尹汝貞拿下第93屆奧斯卡「最佳女配角」殊榮，以及參與2022年美國影獎季的幕後過程，李瑞鎮在11天旅程中，則以「經紀人」身分與尹汝貞同行。問及李瑞鎮「被邀請擔任經紀人的想法」，他直言：「我就是來玩的」、「那只是羅暎錫的想法」，尹汝貞則回：「選錯人啦，他能做什麼？」多年合作經驗下來，她對李瑞鎮個性摸得相當清楚。
節目中，剛見到出機場的李瑞鎮，羅PD就要他做韓食給尹汝貞，果然一向做自己的李瑞鎮秒拒絕，提議出去吃，讓羅PD只能苦笑。去過幾次L.A的李瑞鎮，先是對著羅PD滔滔不絕說著當地韓國餐廳名字，被節目組笑虧情報太過老舊，需要再確認。隨後李瑞鎮看見漢堡店就想脫隊，被羅PD反覆提醒自己的任務是當「經紀人」；滿臉不在乎的李瑞鎮認命挑負當經紀人的首件任務「訂餐廳」，不料電話預約客滿，剛好紅燈看到一間餐廳，果斷下車詢問，順利完成晚餐安排，巧合讓李瑞鎮相當得意，對自己當經紀人這件事自豪不已。
李瑞鎮的自信在見到尹汝貞後就化為烏有，兩人合作過多檔綜藝，對彼此的性格非常熟悉，總是愛唸李瑞鎮的尹汝貞，在另外一節目PD送上水時，就對李瑞鎮說：「應該是你來做的。」一旁尷尬的李瑞鎮頂嘴：「您也沒說要喝水啊。」他甚至被提醒要搬行李上樓，但李瑞鎮說腰痛搬不了，開工不到3小時就想罷工，讓羅PD跟尹汝貞十分無奈。
尹汝貞對節目說：「為什麼要用這樣的人當經紀人？」表達抗議：「真是奇怪，是看臉選的嗎？」 但李瑞鎮仍乖乖聽從尹汝貞指示，還細心幫忙尹汝貞確認住宿房間，搬行李、準備活動衣服、採買水果等，一項不落乖乖執行；只是沒想到身為經紀人的李瑞鎮，隔天起床比尹汝貞還晚，尹汝貞就嗆：「感覺你會被HOOK（李瑞鎮所屬經紀公司）解僱。」《意外的旅程》每週一中午在愛奇藝國際站播出。