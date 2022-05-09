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abc 好車網開啟中古車買賣「不二價」新模式

▲ abc 好車網開啟中古車買賣「不二價」新模式
▲ abc 好車網開啟中古車買賣「不二價」新模式

2GameSome - 有車賞

2022-05-09 17:25:00

累計瀏覽量突破 2 億，日均活躍使用者超過 1.7 萬人次，刊登數超過 4.2 萬輛的「abc 好車網」，為為滿足中古車市場買、賣需求，abc好車網提供嚴格把關的「原廠認證館」、「中古車聯盟/各縣市公會汽車公會」、「網路/平輸好店」優質車輛，以及「速配愛車」、「熱門車款推薦」等創新服務，讓消費者不用勞心傷神，只要透過簡單的線上操作，就能線上隨心逛、線下安心買，掌握愛車最適的交易時機。

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正因中古車一車一況，每輛車的車況條件不同，光鮮亮麗的心儀車款中古車殼底下，是否有潛在問題或隱藏不為人知的秘密，車商長期以各自認定方式定價，造成交易過程中「價格」成了買賣雙方最大的歧異。由於資訊不夠透明加上並非懂車的專家，多數消費者對車商開價缺乏信任，交易過程的議價攻防更常費盡心力，讓消費者對買賣中古車難免心存忐忑。

中古車不二價 省時省力更安心

針對買賣雙方最擔心在意的痛點，abc 好車網特別與國內知名的車輛拍賣場 HAA 和運勁拍中心合作，運用中古車拍賣交易大數據庫、精準掌握拍賣成交價格，以及專業的車輛檢驗技術，推出「不二價」車輛販售方式，讓消費者清楚了解「車輛來源」、「車輛車況」及「拍賣價格」，能夠省時省力快速找到符合自身條件的各式車輛，輕鬆買到高 CP 值又滿意的好車。

abc好車網推出「不二價」車輛販售方式，期望可讓消費者輕鬆買到高 CP 值又滿意的好車。
abc好車網推出「不二價」車輛販售方式，期望可讓消費者輕鬆買到高 CP 值又滿意的好車。
三大訴求：來源保障、車況透明、合理行情價格

abc 好車網提供販售的不二價車輛物件，皆是透過拍場近千家中古車商競標方式取得的 HAA 認證車輛，每台車除了通過專業技師檢驗為無泡水、無重大事故、無車身或引擎號碼變造的認證，並同時完成保固查驗，消費者在購買後可申請啟動保固，立享一年或兩萬公里的保固；也因為不二價的所有車輛的「車輛結構」是經過 HAA 專業車輛檢查技師進行專業評價，即便一車一況的中古車，也能透明的呈現給消費者，使消費者輕鬆地了解車況；此外，abc 好車網的不二價車輛物件，其價格經由大數據檢證，為市場中最合理的CP值設定，實在的價格讓購車的消費者不必為了價格瞎操心。再搭配 abc 好車網具 3 日鑑賞期的安心購服務，為消費者權益打造更全方位的保障。有關「不二價」車輛販售相關訊息，請上abc好車網www.abccar.com.tw查詢。

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