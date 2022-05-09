▲ abc 好車網開啟中古車買賣「不二價」新模式

我是廣告 請繼續往下閱讀
中古車不二價 省時省力更安心
針對買賣雙方最擔心在意的痛點，abc 好車網特別與國內知名的車輛拍賣場 HAA 和運勁拍中心合作，運用中古車拍賣交易大數據庫、精準掌握拍賣成交價格，以及專業的車輛檢驗技術，推出「不二價」車輛販售方式，讓消費者清楚了解「車輛來源」、「車輛車況」及「拍賣價格」，能夠省時省力快速找到符合自身條件的各式車輛，輕鬆買到高 CP 值又滿意的好車。
三大訴求：來源保障、車況透明、合理行情價格
abc 好車網提供販售的不二價車輛物件，皆是透過拍場近千家中古車商競標方式取得的 HAA 認證車輛，每台車除了通過專業技師檢驗為無泡水、無重大事故、無車身或引擎號碼變造的認證，並同時完成保固查驗，消費者在購買後可申請啟動保固，立享一年或兩萬公里的保固；也因為不二價的所有車輛的「車輛結構」是經過 HAA 專業車輛檢查技師進行專業評價，即便一車一況的中古車，也能透明的呈現給消費者，使消費者輕鬆地了解車況；此外，abc 好車網的不二價車輛物件，其價格經由大數據檢證，為市場中最合理的CP值設定，實在的價格讓購車的消費者不必為了價格瞎操心。再搭配 abc 好車網具 3 日鑑賞期的安心購服務，為消費者權益打造更全方位的保障。有關「不二價」車輛販售相關訊息，請上abc好車網www.abccar.com.tw查詢。