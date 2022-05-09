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懷孕鼻血流不停？　「蝶顎動脈結紮」擺脫困擾

懷孕鼻血流不停？　「蝶顎動脈結紮」擺脫困擾
懷孕鼻血流不停？　「蝶顎動脈結紮」擺脫困擾

健康醫療網

2022-05-09 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】38歲賴姓孕婦從懷孕八個月開始，左側鼻腔總是無預警流鼻血，而且情況到了九個月時越來越嚴重，反覆進出急診室。經醫師用藥無法止血，在詳細檢查下，判斷應為「妊娠性鼻炎」；考量胎兒與產婦安危，醫師會診婦產科行剖腹產，並在產後直接執行「蝶顎動脈結紮術」，讓患者擺脫鼻血流不停的困擾。

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懷孕「妊娠性鼻炎」　鼻出血機率高三倍

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師許庭瑋表示，在台灣約有2到3成的孕婦會因為「妊娠性鼻炎」出現鼻塞、打噴嚏、流鼻水等症狀，這主要是因為懷孕時人體大量分泌雌激素和黃體素，使鼻黏膜腫脹、血管擴張所致，而懷孕期間體內血容量增加，鼻出血的機率也會是非懷孕女性的3倍。

他進一步說明，多數孕婦的鼻血可以在自行加壓後緩解，因為懷孕造成頑固性大量鼻出血的患者實屬罕見，此類案例單純為體內荷爾蒙改變造成，所以在寶寶出生後，絕大部分流鼻血的情況可以順利改善。

蝶顎動脈結紮術　電燒根除出血

許庭瑋解釋，「鼻顎動脈」是後面鼻黏膜和鼻中膈血液的主要供應來源，臨床上，大量鼻血但找不到明確傷口時會用「鼻顎動脈結紮術」治療，不太會有後遺症，且結紮後周邊小血管會代償性增生，補足原來所需的血流供應。

以上述孕婦來說，母體在血紅素持續下降，恐不利於胎兒和母體，生產風險相對提高，醫療團隊與病人討論後，才建議產婦剖腹產。同時為了根治鼻血，在剖腹產後執行「蝶顎動脈結紮術」，即以鼻內視鏡深入左側鼻腔，找到蝶顎動脈後，電燒血管，根除出血。手術後，孕婦鼻血順利停止，跟寶寶一起健康出院。

鼻黏膜出血不止　儘速就醫診療

撞擊、腫瘤、異物填塞、空氣乾燥甚至用力擤鼻涕都可能造成鼻黏膜出血。許庭瑋提醒，流鼻血時不可以自行塞入衛生紙、棉花，以免移除時又造成鼻內新傷口，加重出血狀況；建議可用低頭朝下，由鼻翼向鼻中膈部位緊壓不放10-20分鐘來止血，但若壓迫後仍繼續血流不止，就需要到就近的醫院就醫接受進一步檢查與治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53648

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