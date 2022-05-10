過度肥胖恐致不孕？ 她甩40公斤順利產子圓夢

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國人十大死因中，有八項都跟肥胖有關！羅少喬醫師指出，肥胖不僅會影響外觀，也容易導致多種併發症，包括因高血壓、高血糖、高血脂等代謝症候群引起的心肌梗塞、腦中風、心律不整、心衰竭等心血管疾病，甚至還會引起睡眠呼吸中止症、退化性關節炎及椎間盤突出。此外，因肥胖導致的脂肪肝等肝功能異常，也會增加罹患肝癌及卵巢癌等癌症的風險；女性則容易因體重過重，導致多囊性卵巢症候群，進而引發不孕症。
羅少喬醫師解釋，目前醫界普遍傾向以「身體質量指數」（Body Mass Index, BMI）作為判斷肥胖的依據。國健署建議，18歲以上成人BMI應維持在18.5（Kg/m2）及24（Kg/m2）之間，倘若BMI大於32.5（kg/m2）並同時合併有兩個肥胖所造成的併發症，或者BMI大於37.5（Kg/m2）時，即為「病態性肥胖」。
「少吃多運動」就有機會成功瘦身？對於病態性肥胖患者就不一定了！研究顯示，平均七百多位病態性肥胖患者，只有一位可以藉由節食、改變生活習慣或藥物才有機會回復到正常體重。因此，應正視病態性肥胖，積極治療改善肥胖問題。
「胃繞道」和「縮胃」手術怎麼選？
針對病態型肥胖患者，目前有兩種主流減重手術可供選擇，分別是「胃繞道手術」及「縮胃手術」。羅少喬醫師說，前者對於配合度較差的病人，術後較不易復胖，但因患者在術後營養吸收程度變差，容易因營養攝取不良，導致掉髮、骨質疏鬆、女性出現貧血等後遺症，因此不適合正值生育年齡或未來有計畫懷孕的女性進行。
反觀「縮胃手術」是透過減少胃的體積來限制食量並減少飢餓感，比較不會有營養素缺乏的問題，不需要額外補充綜合維他命或營養補充品，開完刀大概6到9個月就能恢復至正常胃容量的7成左右，對於體重過重且不適合胃繞道手術的人來說，是很好的替代方案。
羅少喬醫師強調，雖然縮胃手術副作用較少，但有的病人會因胃容量縮小，恐引起胃食道逆流；此外，配合度不高的病人也容易在術後復胖。因此，進行縮胃手術後，要同步改變飲食和生活習慣，才能避免復胖。臺中榮總團隊結合各科別，針對個案狀況量身訂製減重計畫，在手術前會先進行詳細的檢查評估，包括內分泌指數、肺功能、腸胃健康、心臟血管評估等，確認患者的身體狀態沒有問題後才會開刀。
手術輔具立大功 復原快、縮短手術時間
羅少喬醫師表示，現今醫療科技進步，縮胃手術可以透過腹腔鏡搭配止血能量器械來止血，不僅能節省一半的手術時間，且術後傷口小、復原快，兩到四天就可以出院；切完胃後，使用自動縫合槍縫合，還能解決因胃壁厚度不一，而導致縫合釘高度跟胃厚度不相容的問題，台中榮總透過此技術進行縮胃手術至今，還未出現患者在術後發生食物滲漏及胃出血的狀況。
羅少喬醫師提醒，少吃多運動是避免肥胖的不二法門，飲食一定要節制，並且少喝含糖飲料。但假如調整生活習慣後還是持續過重，就該提高警覺。「過度肥胖也是一種疾病，不要畏懼就醫諮詢」，儘早尋求診治，千萬不要等到身體胖出疾病，才想亡羊補牢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53663
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