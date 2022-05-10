疫情衝擊不敢看房！北市最慘看屋數月減2成6　交易量不妙

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4月房市下旬整體難逃疫情升溫的影響；4月15日確診數首度破千，4月24日確診數突破5千，到了4月28日確診數就破萬例，5月起更是接連突破2萬例、3萬例、4萬例。目前統計至5月9日，全台累計確診數已經達到39.7萬例。
洪安怡表示，目前疫情衝擊最大的莫過於北部地區，尤其是台北市和桃園市；台北市因疫情升溫，連出門採買購物的人潮都明顯稀少，願意出門看屋的買方自然更少，而當地屋主資金尚可支撐，心態仍高不肯降價，但買方同樣忐忑不敢輕易出手，加上自住客預算有限，買賣雙方明顯出現僵持。
桃園市位居國門，疫病入侵時也首當其衝，不只自住的屋主不太願意接受買方看屋，近期更有不少社區直接對外公告禁止帶看屋，對中古屋的成交無疑是一大打擊；而台中市的訪客數、預約看屋數一直都是六都之冠，對市場波動的反應也更為明顯。
洪安怡表示，日前美國聯準會宣布升息2碼，外界普遍預測央行也將跟進；翻看數據，上一次的升息循環，是在2010年6月至2011年7月之間，2年內連5升，共升2.5碼，這次央行已經於3月跟進升息1碼，升息腳步明顯加快，建議有剛性需求的買方，趁市場仍低利之時儘早進場，多空交錯時積極出手，也較有機會談到理想的價格。