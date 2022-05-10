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首季法拍屋移轉歷史同期第二低！「1原因」大家都不買了

▲今年首季全國拍賣移轉共1014棟，與去年同期相比減少18.0%，創下有統計以來同期第二低移轉量。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年首季全國拍賣移轉共1014棟，與去年同期相比減少18.0%，創下有統計以來同期第二低移轉量。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-10 10:50:56

依據內政部統計資料，今年首季全國拍賣移轉共1014棟，與去年同期相比減少18.0%，創下有統計以來同期第二低移轉量，僅比2016年房地合一上路當年的1011棟高出3棟。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，不動產市場近幾年受回流資金帶動，價量俱增，屋主若需變現，在一般市場就能順利出售，加上先前維持已久的低利環境，不易引發斷頭潮流入法拍市場，買方在法拍市場能選擇的標的有限，因此拍賣移轉量走低。

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六都今年第一季除了桃園市因去年比較基期低，讓今年拍賣移轉有20.5%的年增幅，其他五都今年首季拍賣移轉量都下滑，以新北市降幅最大，今年第一季拍賣移轉量與去年同期相比減少41.2%，台北市年減幅22.6%，台中市及高雄市年減幅皆為7.1%，台南市年減1.3%，台南市從2019年開始，第一季拍賣移轉量都維持在70幾棟，是六都拍賣移轉量最少的區域。

郎美囡分析，過去幾年法拍市場中有些建商及法人因資金周轉問題，導致其所有的不動產流入法拍市場，不過新冠肺炎疫情爆發後，各國貨幣寬鬆政策帶起的資金潮湧入不動產市場，諸多建案短時間內售罄，甚至出現買方追價購屋的情況，不動產在一般市場即可迅速去化，淪至法拍市場的物件減少，新北市今年首季買賣移轉6406棟、年增幅8.9%，顯見一般市場可消化大量物件，資金動能強，讓法拍市場的供給與移轉降至低水平。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，由於長期低利環境與寬鬆銀根，讓房屋所有權人即便資金緊迫，透過降價出售或是寬限期、轉貸等方法可以稍解燃眉之急，不過央行3月升息1碼，之後可能還有升息計畫，屋主貸款負擔越來越重，多年來低利環境促成的低法拍量，可能出現變化。
 

 

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