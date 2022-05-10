科技校院繁星計畫今放榜　錄取2086人、錄取率58.1%

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經由「111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」辦理志願統一分發後，計錄取國立科技校院至少有1名的技高學校數比率達97.5%；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達74%以上；參與科技繁星的偏遠地區技高學校計19校、所推薦考生錄取率為59%。
技專校院招生委員會聯合會表示，考生即日起可至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊（https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/），不另寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。考生對分發結果如有疑義時，請於5月11日中午12點前，以傳真方式提出複查申請。
技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒錄取生，經本委員會分發錄取的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加111學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加111學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月16日中午12點前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，才完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。考生若對招生有疑問，可洽詢02-2772-5333。