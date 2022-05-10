COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

科技校院繁星計畫今放榜　錄取2086人、錄取率58.1%

▲科技校院繁星計畫今（10）日放榜，錄取2086人、錄取率為58.1%。（圖／NOWnews資料照）
▲科技校院繁星計畫今（10）日放榜，錄取2086人、錄取率為58.1%。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-10 13:31:55

111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今（10）日上午10點放榜。技專校院招生委員會聯合會指出，本學年度計有51所科技校院和1所大學，提供招生名額為2670名；參加本年科技繁星的技高學校計284校，報名人數合計為3589名，最後錄取2086名，總體錄取率為58.1%，錄取人數較前一學年度減少8名，錄取率增加0.2%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
111學年度完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共3403名，志願數計36327個，每人平均志願數為10.7個。

經由「111學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會」辦理志願統一分發後，計錄取國立科技校院至少有1名的技高學校數比率達97.5%；錄取生以前5個志願錄取學校的比率達74%以上；參與科技繁星的偏遠地區技高學校計19校、所推薦考生錄取率為59%。

技專校院招生委員會聯合會表示，考生即日起可至科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生網站查詢相關放榜資訊（https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/），不另寄分發結果書面通知，考生須自行上網查詢、下載或列印分發結果通知單。考生對分發結果如有疑義時，請於5月11日中午12點前，以傳真方式提出複查申請。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒錄取生，經本委員會分發錄取的錄取生，無論放棄與否，一概不得參加111學年度四技二專甄選入學招生；如欲參加111學年度四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月16日中午12點前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，才完成放棄程序。未依規定期限及方式聲明放棄者，概不受理。考生若對招生有疑問，可洽詢02-2772-5333。

四技二專技優甄審　今起受理報名費繳交及資格審查

申請入學二階審查資料開放上傳　學習歷程、PDF擇一使用

統測順利結束、啟用防疫試場共7間　成績單5月19日寄發

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀