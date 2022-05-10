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開新車不用等 「格上租車」新車訂閱八大神車訂越久越划算

▲ 開新車不用等 「格上租車」新車訂閱八大神車訂越久越划算
▲ 開新車不用等 「格上租車」新車訂閱八大神車訂越久越划算

2GameSome - 有車賞

2022-05-10 13:55:00

受到晶片短缺及疫情衝擊、俄烏戰爭等供應鏈問題影響，車商缺車，消費者排隊等新車的狀況依舊嚴重，裕隆集團旗下格上租車趁勢推出新車訂閱服務，網羅市場熱銷的八大神車限量上架，讓消費者在疫情期間以固定用車，減少不特定交通接觸，同時免去等待新車缺料的空轉期。

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格上推出汽車訂閱服務創下續約率達80%的市場佳績，在疫情反覆期間，格上訂閱車服務以防疫替代用車首選，減少不特定接觸的特性，一期三個月的訂閱期，也受到原本考慮購買中古車或等待新車的消費者喜愛。

在因缺料造成的等車潮下，格上訂閱車也推出新一波新車訂閱，蒐羅市場最熱蒐的八款新車，要讓消費在不需煩惱養車的基礎下，，也能在疫情期間能暢快享受開新車的駕馭樂趣。

這八款新車包括 Nissan Kicks、Honda CR-V、Toyota Corolla Cross，以及人氣護主神車 Ford Kuga，還有市場討論度極高、自帶發電的油電精靈 Honda Fit HEV 油電版，以熱銷車款供車主嘗鮮。以租期最少六個月，每三個月計算一期，還能享有訂愈久愈超值的優惠，iTIIDA 1.6 豪華款訂閱一年，每月月租 10,800 元，加上限時優惠里程費率打 7 折，相當划算。

不僅如此，格上在自家重視客戶服務的基礎下，專程為新車訂閱量身打造「訂一台不只開一台」的專屬服務，因應車主有不同場合的用車需求，格上也提供車主臨時用車的車款，在訂閱期間享有專屬管家服務。

格上 2022 新車訂閱方案表

品牌

車型

6個月

月租費

12個月

月租費

優惠里程費率

LUXGEN

U6 1.8

GT 智遊版

11,800

10,800

2.94

TOYOTA

YARIS 1.5

經典

NISSAN

iTIIDA 1.6

豪華

TOYOTA

COROLLA CROSS 1.8

豪華版

13,800

12,800

3.5

NISSAN

KICKS 1.5

智行旗艦款

HONDA

FIT 1.5

e:HEV

15,800

14,800

4.06

HONDA

CR-V 1.5

Vti

17,800

16,800

FORD 

KUGA 

180LV2 超質

註：優惠里程費率（元/公里）以新車訂閱里程費定價 7 折價計算。

資料來源：格上租車

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