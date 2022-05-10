▲ 開新車不用等 「格上租車」新車訂閱八大神車訂越久越划算

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在因缺料造成的等車潮下，格上訂閱車也推出新一波新車訂閱，蒐羅市場最熱蒐的八款新車，要讓消費在不需煩惱養車的基礎下，，也能在疫情期間能暢快享受開新車的駕馭樂趣。
這八款新車包括 Nissan Kicks、Honda CR-V、Toyota Corolla Cross，以及人氣護主神車 Ford Kuga，還有市場討論度極高、自帶發電的油電精靈 Honda Fit HEV 油電版，以熱銷車款供車主嘗鮮。以租期最少六個月，每三個月計算一期，還能享有訂愈久愈超值的優惠，iTIIDA 1.6 豪華款訂閱一年，每月月租 10,800 元，加上限時優惠里程費率打 7 折，相當划算。
不僅如此，格上在自家重視客戶服務的基礎下，專程為新車訂閱量身打造「訂一台不只開一台」的專屬服務，因應車主有不同場合的用車需求，格上也提供車主臨時用車的車款，在訂閱期間享有專屬管家服務。
格上 2022 新車訂閱方案表
品牌
車型
6個月
月租費
12個月
月租費
優惠里程費率
LUXGEN
U6 1.8
GT 智遊版
11,800
10,800
2.94
TOYOTA
YARIS 1.5
經典
NISSAN
iTIIDA 1.6
豪華
TOYOTA
COROLLA CROSS 1.8
豪華版
13,800
12,800
3.5
NISSAN
KICKS 1.5
智行旗艦款
HONDA
FIT 1.5
e:HEV
15,800
14,800
4.06
HONDA
CR-V 1.5
Vti
17,800
16,800
FORD
KUGA
180LV2 超質
資料來源：格上租車