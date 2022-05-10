▲ 小改款 Audi A8 雙車型 438 萬起，S8 875 萬同步登場

新款Audi A8外觀設計採用新鍍鉻翼端帆水箱護罩設計，搭配3D 立體感的前保桿、車頭鍍鉻下氣壩及車尾鍍鉻下擾流設計更顯俐落風格；另頭尾燈亦換上新式燈光造型設計。 進入室內車艙A8搭載直覺化Audi 全數位虛擬駕駛座艙，及Bang & Olufsen 3D 16 聲道環繞音響系統。
頂尖數位燈光科技
Audi A8同樣搭載Audi頂尖數位燈光科技，全車系標配HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組及數位式OLED尾燈，其中數位式OLED尾燈除視不同車型及調至「動力Dynamic模式」配有專屬離家與返家的動態展演功能，給予具科技質感的行車體驗之外；OLED燈組於下列情況將啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性，搭配車內全方位安全輔助系統，進而保障全車乘員及周圍用路人的行車安全。
創新動能科技
身為品牌旗艦房車，全新Audi A8於操駕體驗亦非常講究，標準軸車型A8 55 TFSI quattro 及長軸車型A8 L 55 TFSI quattro 皆搭載強悍V6 汽油渦輪增壓引擎及48V 輕型複合動力系統，動力輸出可達最大馬力340hp 及最大扭力500Nm，皆配置tiptronic 八速手自排及quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。
而性能旗艦Audi S8 則配置V8 缸內直噴雙渦輪增壓引擎及48V輕型複合動力系統，最大馬力綜效達571hp及最大扭力800Nm，同時藉由附動態全輪轉向的 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統及跑車式限滑差速器助力之下，零百加速只需3.8秒，提供超越同級的精準動態操駕樂趣。
Audi A8車系正式登台
四環豪華旗艦完整陣容 Audi A8、A8L 及S8 全車系即日起正式上市，建議售價 438 萬元起，台灣奧迪針對 Audi A8 L 55 TFSI quattro 車型亦同步提供包含「數位化矩陣式極光套件」、「後座禮遇套件」及「四人座頂級套件」等個性化套件供自由選購搭配，於車艙內享受專屬頂級豪華移動體驗。敬邀蒞臨全台Audi 授權展示中心鑑賞及預約試駕，亦可透過Audi Taiwan 官網客製化您的A8功能了解更多產品資訊。