非凡者．馭未來，開創豪華新移動小改Audi A8 438萬元起上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
消費者需求與期待隨時代環境快速變遷，符合個人生活風格的移動體驗是新世代客群所嚮往的，日趨重視移動過程中所能享受的時間價值、空間及客製化享受。正因如此，行車體驗是Audi A8 重要進化核心，結合品牌創新車載科技將車艙空間化為專屬身心舒適的移動新豪華享受。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「消費者需求正快速轉變，我們了解無論不同對應時刻消費者皆希望有自我空間的重要性，而小改A8即是最佳驗證，以使用者導向的新世代設計核心讓車艙化為自我專屬空間，讓駕駛與車內乘員能恣意轉換商務洽公與自駕放鬆模式，享受融合動感、科技及個人化的新豪華移動體驗。」
A8為Audi中大型車款的旗艦領航者，歷代A8更是展演每個時代Audi 創新科技與品牌設計走向的核心代表之一，小改Audi A8外觀設計採用新鍍鉻翼端帆水箱護罩設計，搭配3D 立體感的前保桿、車頭鍍鉻下氣壩及車尾鍍鉻下擾流設計更顯俐落風格；另頭尾燈亦換上新式燈光造型設計，打造新式運動優雅的自信姿態。 進入室內車艙A8搭載直覺化Audi 全數位虛擬駕駛座艙 ，及Bang & Olufsen 3D 16 聲道環繞音響系統，給予優質的視聽覺饗宴。
A8同樣搭載Audi頂尖數位燈光科技，全車系標配HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組及數位式OLED尾燈，其中數位式OLED尾燈除視不同車型及調至「動力Dynamic模式」配有專屬離家與返家的動態展演功能，給予具科技質感的行車體驗之外；OLED燈組於下列情況將啟動車輛警示功能，如當車輛於靜止時，系統偵測到後方來車距離低於二公尺，所有 OLED 燈組光源會全數亮起以警示後方人車注意，提升後方辨識度與道路安全性，搭配車內全方位安全輔助系統，進而保障全車乘員及周圍用路人的行車安全。
身為品牌旗艦房車，小改A8於操駕體驗亦非常講究，標準軸車型A8 55 TFSI quattro 及長軸車型A8 L 55 TFSI quattro 皆搭載強悍V6 汽油渦輪增壓引擎及48V 輕型複合動力系統，動力輸出可達最大馬力340hp 及最大扭力500Nm，皆配置tiptronic 八速手自排及quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，讓新款Audi A8 給予靈活的動態駕駛感受。
而性能旗艦S8 則配置V8 缸內直噴雙渦輪增壓引擎及48V輕型複合動力系統，最大馬力綜效達571hp及最大扭力800Nm，同時藉由附動態全輪轉向的 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統及跑車式限滑差速器助力之下，零百加速只需3.8秒，提供超越同級的精準動態操駕樂趣。
四環豪華旗艦完整陣容Audi A8、A8L 及S8 全車系即日起正式上市，建議售價438萬元起，同時為滿足層峰族群多元使用需求，台灣奧迪針對A8 L 55 TFSI quattro 車型亦同步提供包含「數位化矩陣式極光套件」、「後座禮遇套件」及「四人座頂級套件」等個性化套件供自由選購搭配，於車艙內享受專屬頂級豪華移動體驗。敬邀蒞臨全台Audi 授權展示中心鑑賞及預約試駕，亦可透過Audi Taiwan 官網客製化您的A8功能了解更多產品資訊。
| 【Audi A8全車系建議售價】
| Audi A8 55 TFSI quattro 享馭版
| NT$ 438萬元
| Audi A8 L 55 TFSI quattro 享馭版
| NT$ 556萬元
| Audi S8
| NT$ 875萬元