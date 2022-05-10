《翻新中古車：美夢成真Wheeler Dealers: Dream Car》第二季史上最高難度企劃，5/10首播

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《翻新中古車：美夢成真》第二季中，委託人會將積蓄與目前的中古車交給麥克與艾維斯經過整修後出售，獲得的收益則用於重新投入收購、修復、轉售其他中古車，期待透過這個模式能籌集到足夠的現金，完成委託人的夢想。他們接到的第一個任務，是協助閉路電視工程師亞倫擁有心目中的夢幻名車Audi Q7，讓他能開車前往匈牙利與家人團聚，然而亞倫能提供的卻只有一輛破舊的Škoda Fabia與2,200英鎊，他的夢想車款卻至少要價1萬英鎊，整整差了4倍之多！為了完成這個艱鉅的任務，超級業務麥克和技師艾維斯決定以亞倫現有的資源籌措經費。在艾維斯精心地將Škoda Fabia的葉子板修復如新的同時，麥克收購了一輛保費低、車況佳的熱門車款Fiat 500，雖然有著天窗些微故障與輪拱凹痕等小毛病，艾維斯仍以極低的成本將這輛車恢復成理想狀態。
麥克成功地出售這兩輛暢銷國民車款之後，隨即以2,500英鎊的破天荒低價買進了一輛Porsche Boxster。這輛車的引擎可能需要大幅維修，若艾維斯無法順利解決這個問題就等於白花這筆錢，但若能成功修復就能大賺一筆。所幸前F1技師寶刀未老，讓這輛經典跑車最終以5,500元成交，為夢幻車基金累積了豐厚資本。為了籌措資金來源，艾維斯在修車空檔發揮前F1技師獨有的優勢，將大賽結束之後就會被丟棄或回收的碳纖維碟煞打造成獨一無二的F1碟煞時鐘，這個創意受到眾多F1車迷的熱烈迴響，以每件獲利100英鎊的亮眼成績獲得了可觀的收益。距離奧迪Q7僅一步之遙時，麥克找到一輛由傳奇工程師亞歷克·伊西戈尼斯（Alec Issigonis）設計的經典車款、英國第一輛掀背車──Austin Maxi。這輛車不僅車況絕佳，更可能是英國唯一原廠出品的雪鐵龍黃車款，然而斑駁的油漆色能否修復得毫無色差，成為能否高價轉售的關鍵。《翻新中古車：美夢成真Wheeler Dealers: Dream Car》將於2022年5月10日起每星期二晚間9點在Discovery頻道首播。