【車勢星聞】影／台北捷運首度更換進站音樂，韋禮安、尋人啟事快閃台北小巨蛋站《叫我好來》

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台北捷運進站音樂變了！這也是台北捷運首度更改列車進站音樂，牙膏品牌Darlie好來正式以公司創始中文名字「好來」代替「黑人」名稱，其廣告歌曲透過韋禮安的溫柔歌聲與輕快旋律跟著列車一起進站，這可是台北捷運前所未有的快閃活動，期間限定僅2022年5月10日一天，讓大家一起感受一下清新健康的捷運氛圍！就像韋禮安說的：「雖然『好來』聽起來是一個全新的名字，大家可能覺得有點陌生，但它還是我們原本就最熟悉的那個老朋友，請大家繼續熱情的擁抱並支持他。」除了可以在候車時聽到韋禮安暖暖的歌聲，即日起至2022年6月1日，好來也在西門站6號出口打造了一條專屬的「音樂通道」，讓熟悉的旋律、充滿著愉悅且正向的歌詞，繼續將美好的信念與力量傳遞給大家！為了這個前所未有的進站音樂包場一日限定快閃活動，韋禮安也在台北小巨蛋捷運站拍攝了一支有趣的快閃影片，此外，這次的快閃影片還特別邀請人聲樂團《尋人啟事》一起合作，希望透過輕鬆歡樂且活力滿滿的音樂與影像，讓大家不論面對怎樣的生活挑戰，都能自信正向的樂觀面對！韋禮安說：「音樂與笑容是最好的生活良伴，兩者都能讓生活更美好，聽著音樂，秀出最有自信的笑容，生活的一切都會更好的！」