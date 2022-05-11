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中市國小疫苗接種開跑　意願施打率28.52%

▲中市國小學生疫苗接種今開跑(圖／教育局提供2022.5.11)
▲中市國小學生疫苗接種今開跑(圖／教育局提供2022.5.11)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-11 11:09:172022-05-11 11:13:02

台中市國小學生疫苗接種今(11)日開跑，衛生局安排的醫療院所上午到東勢區中科國小、石角國小、太平區東汴國小，到校為學生施打疫苗；由於學校因疫情不對外開放，家長不能進校陪孩子打疫苗，但在校方安排的志工及老師安撫下，過程順利。

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教育局表示，台中市235所公私立國小，到昨天下午統計已回收意願書的學生總數為158482人，有意在校接種人數36756(23.19%)，自行至醫療院所8448(5.33%)，總計有意願施打比率為28.52%


教育局指出，市府衛生局已安排39組合約醫療院所，今起至610日止，入校為學生進行莫德納疫苗第一劑接種作業，提升國小學童防護力。今第一天，東勢區中科國小9位、石角國小7位、太平區東汴國小17位學生接種疫苗，在學校志工及老師等人安撫下，過程順利；市府消防局也加派人力及救護車輛於各分隊待命，學生於接種疫苗後如產生嚴重不良反應，可立即聯繫通報送醫，學校也會及時通知學生家長，請家長放心。


教育局說，這次中央安排國小學生施打疫苗是611歲， 學校如有滿12歲的學童，因其施打劑量為成人劑量，與611歲學童的兒童劑量不同，依照中央指引，學校及醫療院所以分流方式施打，確保學童接種劑量正確。至於幼兒園則由家長帶孩子前往醫療院所接種，教育局統計全市幼兒園有意願接種莫德納疫苗2827人，施打比率為14.23%。（以全市511日滿6足歲的幼生數19872人計算）


教育局提醒，COVID-19疫苗施打完畢後可能出現打針部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、發燒等副作用，請家長協助於施打前一天叮嚀孩子應早點就寢、有充足睡眠，接種當天不要空腹過久，適度緩解情緒緊張。


當日接種疫苗後，已請各校適時調整後續課程內容，以靜態活動為主，同時持續注意學生的身體狀況，後續孩子如出現身體不適症狀，亦可向學校請疫苗假，不會納入學生個人出缺席紀錄，也不會扣減學業成績評量。

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