特企／YAMAHA復古車款Vinoora　帶領女孩探索異想世界

「Vinoora」與生俱來的奇幻濾鏡視角，看似只有黑白線稿的平凡日常，竟藏著彩色的奇幻驚喜！現在只要進到「Vinoora Color Fantasy」 活動網站動動手指，就能一探「Vinoora」女孩的精彩狂想，同時還能發揮想像力，自創專屬的「Vinoora」異想世界！網站內結合「Vinoora」潮流新復古的六款車色，打造四組不同主題的互動場景，包含「咖啡廳」、「野餐」、「市集」與「街道」，展現「Vinoora」超百搭的生活，讓女孩們可依喜好自行探索體驗。 我是廣告 請繼續往下閱讀 此次「Vinoora」更攜手文青族群喜愛的手搖飲品牌「龜記茗品」推出聯名活動，自5月19日至6月30日於全台80間「龜記茗品」門市，購買任一飲品還可獲得聯名限定杯模，期間也會推出更多小驚喜，敬請期待！自即日起至6月30日，進入「Vinoora Color Fantasy」活動網址（https://vinoora.style）探索「Viniira」異想世界，只要完成指定步驟，就有機會將「Vinoora」騎回家！還有一年份龜記引谝買一送一優惠券等好禮送給你！活動辦法請洽YAMAHA官網消息頁面Yamaha 宣告 YZF-R15 V4 / YZF-R15M 於第三季正式登台！即日 14.6 萬起開放預購特企／2022 Yamaha Café貼心啟程！為車友打造暖心體驗 Toyota與Yamaha再續前緣，合作發展氫燃料內燃機系統