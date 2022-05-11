延緩脊椎退化！　「椎間盤再生療法」新選擇

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樂生療養院脊椎外科主任李元甫表示，經過核磁共振檢查發現，鄧先生第三腰椎椎間盤有稍微退化並向外膨出，但退化程度不適合用手術治療。這類的中年椎間盤退化，在手術及保守性療法之間，尚有微侵入性的「椎間盤再生」治療可以選擇。
再生療法 傷口小、復原較快
李元甫主任進一步說，再生療法一般常見的是幹細胞及濃縮血小板血漿療法，前者在臨床上仍有許多待研究之處，後者在臨床上已被廣泛運用，只是在脊椎領域的研究相較於其他骨骼肌肉系統較少；與外科手術不同的是，「椎間盤再生」手術傷口極小、無需長期休養及復健，還可加速軟骨修復、促進膠原增生、強化周邊微血管循環與軟骨組織的再生，有效減緩疼痛及增加活動度，進而延緩退化病程，改善生活品質。
惡性腫瘤、血小板功能異常 非適用群族
李元甫說明，孕婦、有惡性腫瘤、血小板功能不佳及數量低下等狀況的患者，並不適合此種治療；而注射後常見短暫而輕微的注射後疼痛、僵硬或淤青等副作用。
李醫師強調，「椎間盤再生」療法或許無法逆勢阻止退化，卻能讓病人在脊椎退化過程中，減少失能並與老化共存，讓中年腰椎退化的病人有更多且有效的選擇。但一定要經由專業醫師整體評估並配合影像學檢查，才能達到最佳治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53672
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