馬東石當警察！籌備《犯罪都市》計畫　51歲終於圓夢

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尹啟相在《犯罪都市》飾演的反派讓人印象深刻，馬東石形容尹啟相就如同「老虎」，那《犯罪都市2》的反派孫錫求就像是「獅子」，馬東石向台灣媒體解釋：「老虎和獅子都很殘忍，無法說哪個動物更強，因為他們有不同的特性。就像我們兩部作品擁有的色彩不太一樣。」
《犯罪都市2》場面製作再升級，光預告就能發現動作戲十分危險，馬東石提到：「最後那場動作戲並不簡單，我和孫錫求以及攝影導演費了不少心思，當時的拍攝環境有很尖銳的布景，是很危險的場面，幸好大家都平安無事完成拍攝！」
除了痛快的動作場面，該片也有許多有趣幽默劇情，問及是否為了讓電影更幽默有趣，而做了什麼準備？馬東石回應：「《犯罪都市》系列基本要素就是寫實，但作為娛樂電影也努力兼具了幽默和趣味性。從和導演一起寫劇本時，我們不斷討論幽默和搞笑的部分，修了十幾次的劇本，我們一起縝密思考努力寫出整體幽默又充滿動感、驚悚的內容。」
朴智煥飾演張夷帥，他表示：「最滿足的場面是和怪物刑警馬錫道再會的場景，在拍攝之前就感受到幸福的緊張感，很好奇我們會展現什麼樣的默契，幸好拍攝過程很愉快，呈現出的效果似乎也滿好的！」
《犯罪都市2》劇情描述，掃蕩加里峰洞任務後過了4年，衿川刑警隊前往越南引渡逃走的嫌犯。「怪物刑警」馬錫道（馬東石 飾）和全日萬組長（崔貴化 飾）發現在當地嫌犯十分可疑，得知其背後有凶惡殘暴的主使者姜海相（孫錫求 飾）。馬錫道和衿川刑警隊奔走於韓國和越南兩地，開始緝捕史上最壞的傢伙姜海相。電影5月20日在台上映。