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馬東石當警察！籌備《犯罪都市》計畫　51歲終於圓夢

▲馬東石從小夢想當警察。（圖／車庫娛樂）
▲馬東石從小夢想當警察。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2022-05-11 18:59:15

南韓電影《犯罪都市2》由李尚龍執導，馬東石、崔貴化、朴智煥主演，今（11日）舉辦全球媒體線上訪問，飾演刑警隊副隊長的51歲馬東石透露：「從小就很想當警察。」製作拍攝此作品，算是圓了他的夢。

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馬東石是電影企劃人，他表示：「這個角色融入我本身許多部分，像是我小時候很想當警察，身為演員很想嘗試刑警動作演技，但一直無法接到這樣的角色，所以我心想一定要嘗試自己製作這樣的作品。」馬東石這輩子花了一半的時間練拳擊、從事演員的工作，就這樣巧妙融合在一起，他說：「我想《犯罪都市》的『馬錫道』是和我很一致的角色，很感謝大家對前作的喜愛才能讓我們拍攝續作。」

▲導演李尚龍（左起）、馬東石、崔貴化、朴智煥接受全球媒體線上訪問。（圖／車庫娛樂）
▲導演李尚龍（左起）、馬東石、崔貴化、朴智煥接受全球媒體線上訪問。（圖／車庫娛樂）
尹啟相在《犯罪都市》飾演的反派讓人印象深刻，馬東石形容尹啟相就如同「老虎」，那《犯罪都市2》的反派孫錫求就像是「獅子」，馬東石向台灣媒體解釋：「老虎和獅子都很殘忍，無法說哪個動物更強，因為他們有不同的特性。就像我們兩部作品擁有的色彩不太一樣。」

《犯罪都市2》場面製作再升級，光預告就能發現動作戲十分危險，馬東石提到：「最後那場動作戲並不簡單，我和孫錫求以及攝影導演費了不少心思，當時的拍攝環境有很尖銳的布景，是很危險的場面，幸好大家都平安無事完成拍攝！」

除了痛快的動作場面，該片也有許多有趣幽默劇情，問及是否為了讓電影更幽默有趣，而做了什麼準備？馬東石回應：「《犯罪都市》系列基本要素就是寫實，但作為娛樂電影也努力兼具了幽默和趣味性。從和導演一起寫劇本時，我們不斷討論幽默和搞笑的部分，修了十幾次的劇本，我們一起縝密思考努力寫出整體幽默又充滿動感、驚悚的內容。」

朴智煥飾演張夷帥，他表示：「最滿足的場面是和怪物刑警馬錫道再會的場景，在拍攝之前就感受到幸福的緊張感，很好奇我們會展現什麼樣的默契，幸好拍攝過程很愉快，呈現出的效果似乎也滿好的！」

《犯罪都市2》劇情描述，掃蕩加里峰洞任務後過了4年，衿川刑警隊前往越南引渡逃走的嫌犯。「怪物刑警」馬錫道（馬東石 飾）和全日萬組長（崔貴化 飾）發現在當地嫌犯十分可疑，得知其背後有凶惡殘暴的主使者姜海相（孫錫求 飾）。馬錫道和衿川刑警隊奔走於韓國和越南兩地，開始緝捕史上最壞的傢伙姜海相。電影5月20日在台上映。

▲馬東石身兼《犯罪都市》企劃人，搜集真實案件只為打造續作。（圖／車庫娛樂）
▲馬東石身兼《犯罪都市》企劃人，搜集真實案件只為打造續作。（圖／車庫娛樂）

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