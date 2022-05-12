特企／「美肌萃」三分鐘高瞬效保養　自帶光采濾鏡

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美肌萃Natural Filter LAB誕生於2021年，品牌創辦人在歷經懷孕對於身體、心理的改變外，在保養上也隨著有了小孩而有所改變，保養時間取而代之的是照顧孩子，雖在好友推薦下接觸醫美，得到了不錯的效果，但礙於實在怕針。也在接觸醫美後體會到療程後的保養相當重要，且因為疫情而深受生活不便的想法，一連串的成因而起心動念決定於2021年規劃並打造出一個屬於自己的品牌，將自己最深沉的生活體悟淬煉於品牌之中，分享於疫情壓力鍋下的環境之中，讓消費者能拋開已長達兩年的疫情壓力鍋，找回身為女人的時間裡給自己一個空間能夠好好的放鬆自我。
同為三寶媽的美肌萃Natural Filter LAB品牌推薦人「洪百榕」，平時忙於演藝工作、照顧孩子、家庭，卻疏於給自己更完整的時間做保養，每天都在趕、趕、趕的情況下忙完一天，但是第一次接觸到美肌萃Natural Filter LAB後表示：「美肌萃Natural Filter LAB就像是『肌膚的好姐妹』在使用之後，真的能深深感受到品牌與產品帶給我那種極致貼心的呵護，不同的肌膚需求都能好好地應對，用過後就真的不能沒有她。」因深刻感受到品牌的用心與貼心，進而點頭答應成為品牌推薦人，將最棒的保養品推薦給更多姐妹們。
明星商品之一的「極逆時賦活緊緻面膜（699元/3入）」導入了榮獲歐洲化妝原料創意大獎的「蘋果幹細胞」，擁有高達20％的精華濃度，兼具皮膚的超強屏障，有效對抗UV紫外線，從根本預防，讓美肌萃Natural Filter LAB為你找回往日「容」光。「極煥白新生雪凝精萃（1499元/30ml）」除了也擁有「蘋果幹細胞」外，另外也導入了「南極冰糖蛋白」具有南極冰川零下80%的高效保濕精華，有效鎖水，形成保護膜，最重要的是白天也可使用，並無「反黑」問題。另外一個明星商品「極逆時無痕璀璨精華（1,499元/30ml）」使用了「獨創微晶包覆科技」與「皇家金絲燕窩的」減少25%脂質過氧化的問題發生，讓肌膚加速代謝，重回自信膚質。
美肌萃Natural Filter LAB的透過「高濃度、高質量、高效果」為品牌核心，使用「植物幹細胞」於緊緻面膜與精華液，也透過產品的效果讓取代美肌濾鏡APP更輕鬆，帶你回歸最原始的肌膚保養。美肌萃Natural Filter LAB帶來醫美級輕奢保養品，高於市場濃度25%的精華液濃度，高質量的原物料使用「頂級超導絲縷」，由棉籽絨100%制成的銅銨纖維連續長纖維無紡布，足以吸收並保持自身重量13倍之水分而達到高效果的瞬效保養，讓顏面不再「乾」尬見人。
在產品對於人的效果顯現外，所有的美肌萃Natural Filter LAB的盒子都具備有FSC認證(由森林管理委員會Forest Stewardship Council, FSC核發的認證)，當產品標示有FSC，就說明了該產品的材料是來自於被認可的「良好管理森林」之企業，說明產品原物料來源是可靠的、永續的、被監管的，美肌萃Natural Filter LAB也致力為地球這片土地的環保盡心力。