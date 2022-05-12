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行政院拍板《國民教育法》　8大重點搶先看

▲行政院今（12）日通過《國民教育法》，從原本22條修正至61條，共分為10大章節、8個重點。（圖／行政院提供）
▲行政院今（12）日通過《國民教育法》，從原本22條修正至61條，共分為10大章節、8個重點。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-12 14:50:13

行政院今（12）日通過《國民教育法》，從原本22條修正至61條，共分為10大章節、8個重點。包含學校任務編組法源依據、不再限制學校教師員額、修正校長遴選、無國籍學生就讀權益等8大重點。

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8大重點分別為，提供課程及教學輔導團、任務編組法源依據；增列教師員額編制；學校行政組織彈性調整空間；增列無國籍學生；教學正常化監督機制；強化學生權益救濟制度；校長遴選、不適任等規定；海外攬才子女專班。

國教署副署長許麗娟說，教育單位有很多任務編組，課程教學有中央、地方輔導團，近年也有原民教育、特教、輔諮中心等任務編組，對於人員晉用權益較少提到，因此在《國民教育法》明定其規範。

許麗娟表示，現行《偏遠地區學校教育發展條例 》外，學校都用固定式員額編制，不過大小型學校需求不一樣，《國民教育法》也增加彈性，為小型國小在整體員額，可以創造適當規模。

行政組織部分，許麗娟表示，過去明定學校處室名稱，因應組織變革、地方特性，《國民教育法》將不再明定名稱，也把職員可兼任組長納入。

許麗娟說，考量《兒童權利公約》針對無國籍小孩有入學需求，因此入法規定。對於教學正常化監督機制，從命令提升到法律位階，賦予縣市政府監督責任。對於學校教育作為影響學生權益，《國民教育法》將有申訴再申訴制度。

至於校長遴選部分，許麗娟表示，很多規定都在命令層次，牽涉到人員權益問題，因此提升至法律位階；不適任校長先前也未有明確規定，《國民教育法》將規定中央主管機關制定基準，讓地方有規範可循。

近年台灣希望招攬人才到國內工作，許麗娟說，這牽涉子女就學問題，《國民教育法》將規範，高級中等以下學校的海外人才子女到國內就學的專班，與現行的編班、課程會有所不同，就會有排除規定。

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