行政院拍板《國民教育法》　8大重點搶先看

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國教署副署長許麗娟說，教育單位有很多任務編組，課程教學有中央、地方輔導團，近年也有原民教育、特教、輔諮中心等任務編組，對於人員晉用權益較少提到，因此在《國民教育法》明定其規範。
許麗娟表示，現行《偏遠地區學校教育發展條例 》外，學校都用固定式員額編制，不過大小型學校需求不一樣，《國民教育法》也增加彈性，為小型國小在整體員額，可以創造適當規模。
行政組織部分，許麗娟表示，過去明定學校處室名稱，因應組織變革、地方特性，《國民教育法》將不再明定名稱，也把職員可兼任組長納入。
許麗娟說，考量《兒童權利公約》針對無國籍小孩有入學需求，因此入法規定。對於教學正常化監督機制，從命令提升到法律位階，賦予縣市政府監督責任。對於學校教育作為影響學生權益，《國民教育法》將有申訴再申訴制度。
至於校長遴選部分，許麗娟表示，很多規定都在命令層次，牽涉到人員權益問題，因此提升至法律位階；不適任校長先前也未有明確規定，《國民教育法》將規定中央主管機關制定基準，讓地方有規範可循。
近年台灣希望招攬人才到國內工作，許麗娟說，這牽涉子女就學問題，《國民教育法》將規範，高級中等以下學校的海外人才子女到國內就學的專班，與現行的編班、課程會有所不同，就會有排除規定。