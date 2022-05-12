不只蛋奶！專家揭「11大慢性食物過敏原」　3招有效避免

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不過這跟小兒食物過敏不一樣，高敏敏說，有些人小時候對某些食物過敏，長大可能會好，但成人的食物過敏一旦誘發，就可能再也回不去了（只是症狀的輕重），所以飲食要小心選擇。
她接著公布最常見的11大慢性食物過敏原，一「甲殼類及其製品」、二「芒果及其製品」、三「花生及其製品」、四「牛奶、羊奶及其製品」，但由牛奶、羊奶取得之乳糖醇，不在此限、五「蛋及其製品」、六「堅果類及其製品」、七「芝麻及其製品」。
八「含麩質之穀物及其製品」，但由穀類製得之葡萄糖漿、麥芽糊精及酒類，不在此限。九「大豆及其製品」，但由大豆製得之高度提煉或純化取得之大豆油（脂）、混合形式之生育醇及其衍生物、植物固醇、植物固醇酯，不在此限。十「魚類及其製品」，但由魚類取得之明膠，並作為製備維生素或類胡蘿蔔素製劑之載體或酒類之澄清用途者，不在此限。十一「使用亞硫酸鹽類等」，其終產品以二氧化硫殘留量計每公斤十毫克以上之製品就算。
而過敏的可能症狀通常在吃完食物的一小時內會出現，除了可能會蕁麻疹、起疹子、發癢，嚴重的話甚至會誘發呼吸困難、腹痛、頭痛、暈眩等症狀。因此為了避免以上狀況發生，高敏敏也建議平時可以多注意隱藏的過敏原。並提供以下三種方法給民眾參考。
第一「仔細看外包裝食品資訊」，有特殊過敏體質之消費者，可由外包裝標示明確得知所購買的食品資訊，依需要做選擇；若在外吃飯時，可以選擇較簡單的菜色或詢問店員餐點的內容物。第二「少吃加工食品，吃新鮮食材為優先選擇」，因為食品添加物的成分中，某些物質會刺激體內免疫細胞分泌發炎物質。
第三「多吃蔬果攝取植化素、補充益生菌、omega3油脂」，都能做到強化體質。最後，高敏敏也表示，如果過敏了卻不知道是哪一樣食物造成也別驚慌，因為我們常常一次會吃下不同種食物，所以會不清楚是哪種食物造成過敏，「如有發生過敏情形，請大家保持冷靜，可以試著從不吃某樣食物開始找過敏原，若發現對該食物過敏，就可以對症下藥及以後避開，但當過敏情況未好轉時，也請務必與醫生諮詢討論進行進一步的確認」。（編輯：郭佩蓉）
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