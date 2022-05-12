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大車隊祭「居家安心方案」　清消、長照送餐全都包

▲台灣大車隊集團今（12）日宣布，整合生活大管家、全球快遞愛鄰快送抓緊疫情商機，推出業界首創「居家安心方案」。（圖／業者提供）
▲台灣大車隊集團今（12）日宣布，整合生活大管家、全球快遞愛鄰快送抓緊疫情商機，推出業界首創「居家安心方案」。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-12 18:02:41

國內本土疫情嚴峻，台灣大車隊集團今（12）日宣布，整合生活大管家、全球快遞愛鄰快送抓緊疫情商機，推出業界首創「居家安心方案」，居家清潔、消毒一次完成；全球快遞愛鄰快送推出「長照送餐服務」，讓長輩受到貼心照顧。大車隊集團今年成立子公司台灣智慧生活網，結合洗衣、快遞、居家清潔、代駕、汽車保修、旅遊等各項生活媒合服務，打造「新生活服務生態圈」，提供消費者更便利的生活體驗。

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新冠肺炎疫情升溫，單日本土確診人數突破6.5萬人，台灣大車隊集團旗下的生活大管家為居家清潔服務媒合平台，可提供居家清潔、家電清潔、塵蟎清潔、空間消毒等服務；居家隔離及照護者愈來愈多，若請人居家打掃清潔，管家與消費者近距離接觸有疑慮，因此，生活大管家首創「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒可以一次完成，一方面可以讓消費者居住更安心，另一方面也保障管家生計及健康安全創雙贏。

生活大管家結合居家清潔及消毒，依坪數大小消費者最低只需4小時的時間即可輕鬆入住，任務執行時採用安全、無毒、無臭不影響人體的消毒劑，保護家中孩童、老人及寵物安全；此外，執行人員皆受過完整訓練，同時施打三劑疫苗，保護消費者健康更安心。

生活大管家「居家安心方案」推出超優惠價，消毒與清潔兩項服務結合，最低只要2,800元，就可享受全方位無死角的清消服務，讓消費者輕鬆負擔，超適合居家隔離、照護者出關後使用，一次將家裡消毒乾淨，讓所有家人擁有安心且乾淨的環境居住。

而在疫情之下，台灣大車隊集團旗下的全球快遞愛鄰快送，推出長照送餐(老人送餐)服務；台灣現有家庭結構，銀髮長輩多與子女分居或獨居，騎士除了完成餐點配送之外，還可進一步關懷長輩狀態。

全球快遞愛鄰快送特別與長者送餐平台銀色大門攜手合作，推出長照送餐服務，同時加強騎士對長輩的關懷訓練，希望在送餐之餘，可以與長輩寒暄交流，並且留意長輩當日健康狀況，若有緊急事件可自發性通報。透過騎士APP串接銀色大門「關懷功能」與「關懷日誌」系統選單，比如生活提醒「氣候、保暖、補充水份」等，跟長輩聊天，關心身體健康與生活狀況，也透過日誌欄位輸入，將關懷系統化、數據化，精準察覺長輩需求。

全球快遞與嘉義在地社會企業銀色大門合作，為獨居長輩提供送餐服務，雙方透過APP系統串聯，將單純送餐擴大到貼心關懷，讓騎士在配送餐點時，同時也將長輩生活狀態上傳至APP中，除了可即時回報並掌握長輩狀態，疫情之下，提供子女與長輩更細緻的關懷服務。
 

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